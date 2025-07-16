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Главная Одесса Отключение воды в Одессе сегодня — кого коснется

Отключение воды в Одессе сегодня — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 12:58
Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июля, в Одессе отключили воду тысячам абонентов Инфоксводоканала. Причина — запланированные ремонтные работы на сетях. Поставки горожанам обещают вернуть до 19:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:

До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Владислава Бувалкина, 1;
  • Большая Долина — все дома;
  • с. Розселенец — все дома;
  • ул. Ризовская, 4-8 — все дома;
  • ул. Раскидайловская, 16-54 — все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

  • ул. Новикова — все дома;
  • ул. Столбовая — все дома;
  • ул. Степная — все дома;
  • ул. А. Вишни — все дома;
  • ул. Суперфосфатная — все дома;
  • ул. Партизанская — все дома;
  • ул. И. Гена — все дома;
  • ул. Выездная — все дома.

До 19:00 воды не будет:

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 15-41 — все дома;
  • ул. Инглези, 12-18 — все дома.
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Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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