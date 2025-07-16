Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение

Отключение воды в Одессе сегодня — кого коснется
Сегодня, 16 июля, в Одессе отключили воду тысячам абонентов Инфоксводоканала. Причина — запланированные ремонтные работы на сетях. Поставки горожанам обещают вернуть до 19:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:
До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Владислава Бувалкина, 1;
- Большая Долина — все дома;
- с. Розселенец — все дома;
- ул. Ризовская, 4-8 — все дома;
- ул. Раскидайловская, 16-54 — все дома.
До 18:00 без воды будут жители:
- ул. Новикова — все дома;
- ул. Столбовая — все дома;
- ул. Степная — все дома;
- ул. А. Вишни — все дома;
- ул. Суперфосфатная — все дома;
- ул. Партизанская — все дома;
- ул. И. Гена — все дома;
- ул. Выездная — все дома.
До 19:00 воды не будет:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 15-41 — все дома;
- ул. Инглези, 12-18 — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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