Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июля, в Одессе отключили воду тысячам абонентов Инфоксводоканала. Причина — запланированные ремонтные работы на сетях. Поставки горожанам обещают вернуть до 19:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:

До 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Владислава Бувалкина, 1;

Большая Долина — все дома;

с. Розселенец — все дома;

ул. Ризовская, 4-8 — все дома;

ул. Раскидайловская, 16-54 — все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

ул. Новикова — все дома;

ул. Столбовая — все дома;

ул. Степная — все дома;

ул. А. Вишни — все дома;

ул. Суперфосфатная — все дома;

ул. Партизанская — все дома;

ул. И. Гена — все дома;

ул. Выездная — все дома.

До 19:00 воды не будет:

ул. Ивана и Юрия Лип, 15-41 — все дома;

ул. Инглези, 12-18 — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.