Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання

Відключення води в Одесі сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 16 липня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів Інфоксводоканалу. Причина — заплановані ремонтні роботи на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 19:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:
До 16:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Владислава Бувалкіна, 1;
- Велика Долина — усі будинки;
- с. Розселенець — усі будинки;
- вул. Різовська, 4-8 — усі будинки;
- вул. Розкидайлівська, 16-54 — усі будинки.
До 18:00 без води будуть жителі:
- вул. Новикова — усі будинки;
- вул. Стовпова — усі будинки;
- вул. Степна — усі будинки;
- вул. О. Вишні — усі будинки;
- вул. Суперфосфатна — усі будинки;
- вул. Партизанська — усі будинки;
- вул. І. Гена — усі будинки;
- вул. Виїздна — усі будинки.
До 19:00 води не буде:
- вул. Івана і Юрія Лип, 15-41 — усі будинки;
- вул. Інглезі, 12-18 — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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