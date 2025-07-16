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Головна Одеса Відключення води в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Відключення води в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 12:58
Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання
Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 липня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів Інфоксводоканалу. Причина — заплановані ремонтні роботи на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 19:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Відключення води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Владислава Бувалкіна, 1;
  • Велика Долина — усі будинки;
  • с. Розселенець — усі будинки;
  • вул. Різовська, 4-8 — усі будинки;
  • вул. Розкидайлівська, 16-54 — усі будинки. 

До 18:00 без води будуть жителі:

  • вул. Новикова — усі будинки;
  • вул. Стовпова — усі будинки;
  • вул. Степна — усі будинки;
  • вул. О. Вишні — усі будинки;
  • вул. Суперфосфатна — усі будинки;
  • вул. Партизанська — усі будинки;
  • вул. І. Гена — усі будинки;
  • вул. Виїздна — усі будинки. 

До 19:00 води не буде:

  • вул. Івана і Юрія Лип, 15-41 — усі будинки;
  • вул. Інглезі, 12-18 — усі будинки.
Відключення води в Одесі сьогодні — кого торкнеться - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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