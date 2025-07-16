Масштабне відключення води в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять водопостачання

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 липня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів Інфоксводоканалу. Причина — заплановані ремонтні роботи на мережах. Постачання містянам обіцяють повернути до 19:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:

До 16:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Владислава Бувалкіна, 1;

Велика Долина — усі будинки;

с. Розселенець — усі будинки;

вул. Різовська, 4-8 — усі будинки;

вул. Розкидайлівська, 16-54 — усі будинки.

До 18:00 без води будуть жителі:

вул. Новикова — усі будинки;

вул. Стовпова — усі будинки;

вул. Степна — усі будинки;

вул. О. Вишні — усі будинки;

вул. Суперфосфатна — усі будинки;

вул. Партизанська — усі будинки;

вул. І. Гена — усі будинки;

вул. Виїздна — усі будинки.

До 19:00 води не буде:

вул. Івана і Юрія Лип, 15-41 — усі будинки;

вул. Інглезі, 12-18 — усі будинки.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.