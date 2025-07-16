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Главная Одесса Жилье в Одессе за 150 долл. в сутки — что шокировало киевлянина

Жилье в Одессе за 150 долл. в сутки — что шокировало киевлянина

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:00
Как выглядит квартира в Одессе у моря за 150 долларов США за 150 долларов США
Квартира в Одессе. Фото: скирншот из видео odessa_detka

Житель Киева приехал в Одессу отдохнуть и был поражен видом квартиры за 150 долларов. Апартаменты хотя находятся у моря, но пребывают в невероятно запущенном состоянии.

Видео с осмотром квартиры распространяется по соцсетям.

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Квартира за 150 долларов

Турист из Киева приехал в Одессу и арендовал кватриру за 150 долларов в 7 минутах ходьбы от побережья Черного моря. Апартаменты оснащены ванной, стиральной машиной и бойлером. Однако внутренняя отделка помещений оставляет желать лучшего: на всех стенах и на потолке облупившаяся штукатурка. Уборная — в крайне запущенном состоянии. Ремонт, вероятно, проводили еще в советское время, поэтому от него мало что осталось.

"Приехал из Киева к морю в Одессу. Вот такая хата за 150 долларов в сутки. Туалет просто сокровище, трон какой-то. Одесситы, у вас все нормально?" — говорит киевлянин, который снял квартиру.

Напомним, недавно мы писали о том, какой налог на жилье в Украине. А также о том, как поднялись цены на квартиры в Ужгороде с началом лета.

Одесса квартиры недвижимость аренда Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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