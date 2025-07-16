Посадовці комунальних підприємств міськради фіктивно бронювали чоловіків - Офіс Генпрокурора України

Фіктивне бронюванння від мерії — в Одесі затримано посадовців
Двох посадовців комунальних підприємств одеської міськради підозрюють у фіктивному бронюванні та розкраданні бюджету міста. Фігурантам загрожує позбавлення волі, наразі триває слідство.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
Подробиці справи
Виконувач обов’язків директора та начальника відділу кадрів КП "ЖКС "Порто-Франківський" у 2024–2025 роках, за даними слідства, незаконно оформив на роботу та забронював 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов’язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації.
Окрім того, за даними слідства, службові особи КП "ЖКС "Порто-Франківський" та "Фонтанський" налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати. Для цього було фіктивно оформлено понад 50 працівників.
Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів а також осіб, які були фіктивно оформлені на посади та вилучили речові докази.
Яке покарання загрожує
Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, привласнення бюджетних коштів та службове зловживання). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про контрабанду ліків, яку виявили прикордонники. А також про обшуки на одеській митниці.
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