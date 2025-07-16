Посадовці комунальних підприємств міськради фіктивно бронювали чоловіків - Офіс Генпрокурора України

Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Двох посадовців комунальних підприємств одеської міськради підозрюють у фіктивному бронюванні та розкраданні бюджету міста. Фігурантам загрожує позбавлення волі, наразі триває слідство.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Виконувач обов’язків директора та начальника відділу кадрів КП "ЖКС "Порто-Франківський" у 2024–2025 роках, за даними слідства, незаконно оформив на роботу та забронював 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов’язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації.



Окрім того, за даними слідства, службові особи КП "ЖКС "Порто-Франківський" та "Фонтанський" налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати. Для цього було фіктивно оформлено понад 50 працівників.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів а також осіб, які були фіктивно оформлені на посади та вилучили речові докази.

Вилучені кошти. Фото: Офіс Генерального прокурора

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, привласнення бюджетних коштів та службове зловживання). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про контрабанду ліків, яку виявили прикордонники. А також про обшуки на одеській митниці.