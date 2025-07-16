На Одещину намагалися ввезти сильнодіючі ліки - яке покарання

Затримання підозрюваної. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Мешканка Черкащини 44 років намагалась незаконно ввезти на територію України сильнодіючі медичні препарати. Однак на Одещині її викрили на цьому прикордонники, тепер жінці загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Жінка прямувала через пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" як пасажирка рейсового автобуса. Аби уникнути вилучення ліків під час прикордонного контролю, вона приховала їх серед особистих речей. Однак спільна оглядова група виявила та вилучила медичний препарат "Westsleep" у кількості 130 пігулок, який заборонений для ввезення в Україну без відповідного дозволу та містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб.

Як було з’ясовано, українка вже не вперше вдається до медичних махінацій, адже в минулому році її було засуджено за контрабанду таких препаратів.

Затримана із ліками. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201 та ч.1 ст. 321 КК України (контрабанда та перевезення з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин). Їй зарожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обшуки на одеській митниці. А також про спробу вивезти медпрепарати у Молдову.