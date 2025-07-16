В Одесской области задержали 10 уклонистов, которые ехали в Приднестровье - пограничники открыли огонь

Стрельба на границе — задержание с погоней на Одесчине
Шестеро мужчин из разных областей пытались незаконно пересечь границу и попасть в Приднестровье. Однако в Одесской области их заметили пограничники с дрона — для задержания пришлось открыть огонь.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности дела
Пограничники Подольского отряда неподалеку госграницы обнаружили десять мужчин призывного возраста. Движение пешеходов, которые шли в направлении Молдовы, обнаружил оператор БпЛА. Всю группу задержали на окраине одного из сел Раздельнянского района.
Как выяснилось, жители Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Помогал им в этом админ, который дистанционно руководил ими через канал в соцсетях. Каждый из мужчин заранее оплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов США на криптокошелек организатора. Во время задержания фигуранты пытались убежать, однако их остановили предупредительными выстрелами вверх.
Какое наказание грозит
В отношении нарушителей составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозит до 8500 гривен штрафа. Дела направлены в суд.
Напомним, недавно мы писали о схеме по переправке мужчин в ПМР. А также о том, как в Одесской области пытались подкупить пограничников.
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