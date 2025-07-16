На Одещині затримали 10 ухилянтів, які їхали у Придністров'я - прикордонники відкрили вогонь

Чоловіки після затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Шестеро чоловіків з різних областей намагалися незаконно перетнути кордон та потрапити у Придністров'я. Однак на Одещині їх помітили прикордонники з дрону — для затримання довелося відкрити вогонь.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Прикордонники Подільського загону неподалік держрубежу виявили десятьох чоловіків призовного віку. Рух пішоходів, які йшли у напрямку Молдови, виявив оператор БпЛА. Усю групу затримали на околиці одного з сіл Роздільнянського району.

Як зʼясувалося, мешканці Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Одеської, Рівненської та Київської областей намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Допомагав їм у цьому адмін, який дистанційно керував ними через канал у соцмережах. Кожен з чоловіків наперед сплатив від 7,5 до 9 тис. доларів США на криптогаманець організатора. Під час затримання фігуранти намагались втекти, однак їх зупинили попереджувальними пострілами вгору.

Яке покарання загрожує

Щодо порушників складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує до 8500 гривень штрафу. Справи скеровано до суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з переправлення чоловіків у ПМР. А також про те, як на Одещині инамагалися підкупити прикордонників.