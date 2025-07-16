В Одесскую область пытались ввезти сильнодействующие лекарства - какое наказание

Задержание подозреваемой. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Жительница Черкасской области 44 лет пыталась незаконно ввезти на территорию Украины сильнодействующие медицинские препараты. Однако в Одесской области ее разоблачили на этом пограничники, теперь женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Женщина направлялась через пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" как пассажирка рейсового автобуса. Чтобы избежать изъятия лекарств во время пограничного контроля, она скрыла их среди личных вещей. Однако совместная обзорная группа обнаружила и изъяла медицинский препарат "Westsleep" в количестве 130 таблеток, который запрещен для ввоза в Украину без соответствующего разрешения и содержит в своем составе сильнодействующее лекарственное средство.

Как было выяснено, украинка уже не впервые прибегает к медицинским махинациям, ведь в прошлом году она была осуждена за контрабанду таких препаратов.

Задержанная с лекарствами. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 и ч.1 ст. 321 УК Украины (контрабанда и перевозка с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ). Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об обысках на одесской таможне. А также о попытке вывезти медпрепараты в Молдову.