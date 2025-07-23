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Главная Одесса Его знала вся Одесса — сегодня простились с героем Обориным

Его знала вся Одесса — сегодня простились с героем Обориным

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 12:23
Прощание с Обориным в Одессе
Прощание с Константином Обориным. Фото: Олег Кипер в соцсети

Сегодня Одесская область попрощалась с Константином Обориным — директором авиаклуба "Одесса", который погиб, защищая Украину на фронте. Служащий был командиром эскадрильи, которая сбивает вражеские дроны над регионом.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Гибель Константина Оборина

Константин Оборин — настоящий патриот Украины, военный, директор авиаклуба "Одесса", погиб во время выполнения боевого задания. Служащий был главой Союза ветеранов Афганистана и участником боевых действий в этой стране. В 2014 году вывез из плена 29 украинских военных, а после начала полномасштабного вторжения пошел на войну в качестве командира эскадрильи, которая защищает небо над Одесской областью и сбивает вражеские "шахеды".

"Болезненная потеря для нашего региона и страны. Уверен, что его добрые и важные дела будут жить и воплощаться командами, которые он воспитал и научил. Искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям",— написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Константин Оборин оставался на боевых позициях до последних дней. Ему было 63 года.

Напомним, недавно мы писали о прощании с экс-мэром Русланом Боделаном. А также о похоронах Демьяна Ганула.

Одесса смерть Герой Украины Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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