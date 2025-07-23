Прощание с Обориным в Одессе

Его знала вся Одесса — сегодня простились с героем Обориным
Сегодня Одесская область попрощалась с Константином Обориным — директором авиаклуба "Одесса", который погиб, защищая Украину на фронте. Служащий был командиром эскадрильи, которая сбивает вражеские дроны над регионом.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Гибель Константина Оборина
Константин Оборин — настоящий патриот Украины, военный, директор авиаклуба "Одесса", погиб во время выполнения боевого задания. Служащий был главой Союза ветеранов Афганистана и участником боевых действий в этой стране. В 2014 году вывез из плена 29 украинских военных, а после начала полномасштабного вторжения пошел на войну в качестве командира эскадрильи, которая защищает небо над Одесской областью и сбивает вражеские "шахеды".
"Болезненная потеря для нашего региона и страны. Уверен, что его добрые и важные дела будут жить и воплощаться командами, которые он воспитал и научил. Искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям",— написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Константин Оборин оставался на боевых позициях до последних дней. Ему было 63 года.
Напомним, недавно мы писали о прощании с экс-мэром Русланом Боделаном. А также о похоронах Демьяна Ганула.
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