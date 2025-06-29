В Одессе простились с бывшим мэром Русланом Боделаном

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов на церемонии прощания с экс-мэром города Русланом Боделаном. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Сегодня, 29 июня, в Одессе провели в последний путь экс-мэра Руслана Боделана. Ему было 83 года. Прощание состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Политик оставил неоднозначный след в истории города и региона.

Об этом в воскресенье, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот Telegram

Умер Руслан Боделан

Руслан Боделан, бывший городской голова Одессы, умер на 84-м году жизни 26 июня. Церемония прощания с ним состоялась в центре Одессы — в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проститься с ним пришли бывшие коллеги, знакомые и жители города.

Люди прощаются с Русланом Боделаном. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Люди пришли на церемонии прощания в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Что известно об экс-мэре Одессы Руслане Боделане

Боделан возглавлял Одесский горсовет с 1998 по 2005 год. До того был председателем Одесского областного совета и дважды избирался народным депутатом Украины. Его политическая карьера началась в 1960-х годах.

Мужчина плачет во время церемонии прощания с экс-мэром Одессы. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

В советские времена он занимал ключевые должности в комсомольских и партийных структурах. После провозглашения независимости Украины оставался активным в публичной жизни региона. Однако после Оранжевой революции против него возбудили дело за злоупотребление служебным положением. Он выехал в Россию, где некоторое время работал в порту Санкт-Петербурга.

Человек держит зажженную свечу. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

В 2010 году вернулся в Одессу, а уголовные дела против него закрыли. Последние годы жизни Боделан провел в Украине.

Женщина пришла на церемонию прощания с экс-мэром Одессы. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Парень держит портрет Руслана Боделана во время церемонии прощания. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов прощается с экс-мэром города Русланом Боделаном. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Напомним, сын экс-мэра Одессы Боделана получил заочное подозрение в коллаборационной деятельности. Также мы писали, что Владимир Боделан презентовал в Москве украденные из Украины картины.