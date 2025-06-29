Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе попрощались с экс-мэром города Русланом Боделаном

В Одессе попрощались с экс-мэром города Русланом Боделаном

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 14:58
В Одессе простились с бывшим мэром Русланом Боделаном
Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов на церемонии прощания с экс-мэром города Русланом Боделаном. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Сегодня, 29 июня, в Одессе провели в последний путь экс-мэра Руслана Боделана. Ему было 83 года. Прощание состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Политик оставил неоднозначный след в истории города и региона.

Об этом в воскресенье, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Реклама
Читайте также:
В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 1
Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот Telegram

Умер Руслан Боделан

Руслан Боделан, бывший городской голова Одессы, умер на 84-м году жизни 26 июня. Церемония прощания с ним состоялась в центре Одессы — в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проститься с ним пришли бывшие коллеги, знакомые и жители города.

В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 2
Люди прощаются с Русланом Боделаном. Фото: Геннадий Труханов/Telegram
В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 1
Люди пришли на церемонии прощания в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Что известно об экс-мэре Одессы Руслане Боделане

Боделан возглавлял Одесский горсовет с 1998 по 2005 год. До того был председателем Одесского областного совета и дважды избирался народным депутатом Украины. Его политическая карьера началась в 1960-х годах.

В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 4
Мужчина плачет во время церемонии прощания с экс-мэром Одессы. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

В советские времена он занимал ключевые должности в комсомольских и партийных структурах. После провозглашения независимости Украины оставался активным в публичной жизни региона. Однако после Оранжевой революции против него возбудили дело за злоупотребление служебным положением. Он выехал в Россию, где некоторое время работал в порту Санкт-Петербурга.

В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 5
Человек держит зажженную свечу. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

В 2010 году вернулся в Одессу, а уголовные дела против него закрыли. Последние годы жизни Боделан провел в Украине.

В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 3
Женщина пришла на церемонию прощания с экс-мэром Одессы. Фото: Геннадий Труханов/Telegram
В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 6
Парень держит портрет Руслана Боделана во время церемонии прощания. Фото: Геннадий Труханов/Telegram
В Одесі попрощалися з ексмером міста Русланом Боделаном - фото 8
Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов прощается с экс-мэром города Русланом Боделаном. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Напомним, сын экс-мэра Одессы Боделана получил заочное подозрение в коллаборационной деятельности. Также мы писали, что Владимир Боделан презентовал в Москве украденные из Украины картины.

Одесса Одесская область городской совет Новости Одессы умершие
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации