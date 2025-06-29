В Одессе простились с бывшим мэром Русланом Боделаном

В Одессе попрощались с экс-мэром города Русланом Боделаном
Сегодня, 29 июня, в Одессе провели в последний путь экс-мэра Руслана Боделана. Ему было 83 года. Прощание состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Политик оставил неоднозначный след в истории города и региона.
Об этом в воскресенье, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Умер Руслан Боделан
Руслан Боделан, бывший городской голова Одессы, умер на 84-м году жизни 26 июня. Церемония прощания с ним состоялась в центре Одессы — в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проститься с ним пришли бывшие коллеги, знакомые и жители города.
Что известно об экс-мэре Одессы Руслане Боделане
Боделан возглавлял Одесский горсовет с 1998 по 2005 год. До того был председателем Одесского областного совета и дважды избирался народным депутатом Украины. Его политическая карьера началась в 1960-х годах.
В советские времена он занимал ключевые должности в комсомольских и партийных структурах. После провозглашения независимости Украины оставался активным в публичной жизни региона. Однако после Оранжевой революции против него возбудили дело за злоупотребление служебным положением. Он выехал в Россию, где некоторое время работал в порту Санкт-Петербурга.
В 2010 году вернулся в Одессу, а уголовные дела против него закрыли. Последние годы жизни Боделан провел в Украине.
Напомним, сын экс-мэра Одессы Боделана получил заочное подозрение в коллаборационной деятельности. Также мы писали, что Владимир Боделан презентовал в Москве украденные из Украины картины.
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