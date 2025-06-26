Помер колишній мер Одеси та народний депутат України Русан Боделан - біографія політика

Руслан Боделан. Фото: Думська

Сьогодні пішов з життя колишній мер Одеси Руслан Боделан. Він обіймав посаду міського голови з 1998 по 2005 роки та був народним депутатом України І та ІІ скликань.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережі.

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Смерть Боделана

Колишній мер Одеси Руслан Боделан помер сьогодні, 26 червня, на 83-му році життя. Про причини смерті поки не повідомляється. Очільник обласної військової адміністрації виразив свої співчуття його рідним та близьким.

"Щиро співчуваю рідним і близьким Руслана Борисовича. Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні. Світла пам’ять", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Чим відомий Руслан Боделан

Руслан Боделан народився 4 квітня 1942 року у селі Березівка. З 1990 року по 1998-й був головою Одеської обласної ради. Згодом його обрали народним депутатом України (у І та ІІ скликанні). З 11 липня 1995 по 26 травня 1998 обіймав посаду очільника Одеської облдержадміністрації, а з серпня 1998 по квітень 2005-го — міського голови Одеси.

Після Помаранчевої революції 26 квітня 2005 року проти Руслана Боделана порушили кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем на користь третіх осіб. 5 травня 2005 року він був оголошений в міжнародний розшук. Тоді ж експосадовець переїхав до Росії, мешкав у Санкт-Петербурзі. Там працював заступником начальника міжнародного торговельного порту. У січні 2006 року отримав російське громадянство. До Одеси повернувся в квітні 2010 року після закриття кримінальних справ проти нього.

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