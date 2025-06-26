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Головна Одеса Поліція розслідує смерть дитини в одеському пологовому будинку

Поліція розслідує смерть дитини в одеському пологовому будинку

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Дата публікації: 26 червня 2025 13:12
Поліцейські розслідують смерть дитини в Одеському пологовому будинку №5
Поліцейський з протоколом. Фото ілюстративне: Національна поліція України
Ключові моменти Подробиці справи Скандал в одеській лікарні

Поліцейській відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі дитини в Одеському пологовому будинку №5. Слідство триває, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Слідчі внесли відомості за фактом загибелі дитини до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому). В рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. Поліцейські з’ясовують всі обставини трагічної події.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот з новини ГУНП

Скандал в одеській лікарні

В Одеському пологовому будинку №5 сталася трагедія — під час пологів померла новонароджена дівчинка. Її мати, Олена Бойко, звинувачує медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. За її словами, лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень. Працівницю, яку звинувачують в загибелі дитини, вже відсторонили від посади в медзакладі "Надія".

Новини.LIVE зверталися за коментарем до лікарки пологового відділення, яку Олена Бойко звинуватила у загибелі дитини. Проте, в лікарні відмовилися коментувати інцидент. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що жінка звинуватила пологовий будинок у смерті своєї дитини. А також про те, як з одеської лікарні вигнали вагітну жінку, яка не мала грошей на оплату послуг. 

Одеса смерть діти Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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