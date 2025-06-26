Смерть немовляти в одеському пологовому №5 — родина звинувачує лікарів

Олена Бойко. Фото: instagram.com/helen_boiko_fit/

В Одеському пологовому будинку №5 сталася трагедія — під час пологів померла новонароджена дівчинка. Її мати, Олена Бойко, звинувачує медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. За її словами, лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень. Міський департамент охорони здоров’я вже розпочав перевірку за фактом смерті дитини.

Усіма подробицями трагічних пологів Олена Бойко поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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"Через халатність лікарів 5 пологового померла моя дитина!" — написала Олена в соцмережах.

Вона розповіла, що все почалося ще 17 червня, коли її лікарка викликала її на огляд до пологового. Процедура для жінки була настільки болючою, що її тримали дві медсестри, а сама жінка не могла стримати сліз. Вже після огляду Олена просила про кесарів розтин, однак почула у відповідь: "Нет, все рожают и ты родишь".

Виділення, які помітила жінка. Фото: instagram.com/helen_boiko_fit/

Після повернення додому в неї з'явилися темні виділення. Вона одразу повідомила про це лікарці, а та відповіла, що на її терміні це нібито нормальне явище. Вранці 18 червня почалася рясна кровотеча. Жінка зателефонувала лікарці, яка запевнила її, що це так відходять води і запросила її у пологовий.

Прибувши до пологового близько 7:00 ранку, Олена почала стрімко народжувати, з інтервалом між переймами в 1–2 хвилини. Її підключили до КТГ, і серцебиття дитини становило 180–190 ударів. Однак, попри стрімкість пологів і біль, кесарів розтин лікарі знову відмовилися робити. "Не кричи, всем больно, это роды, родишь сама", — цитує слова медиків породілля.

Лікарі залишили жінку напризволяще

Жінка згадує, що лікарка протягом всього часу заходила до неї лише двічі і лише на кілька хвилин. Після повторного введення анестезії біль до жінки повернувся. Медсестра, яка побачила відсутність серцебиття на моніторі КТГ, покликала лікарку. Але й та нібито прийшла лише через 10 хвилин, і показники пульсу плода стрімко падали — 150, 120, 90, а потім і 70 ударів.

Тільки тоді було прийнято рішення терміново робити кесарів розтин. Проте операційна виявилася неготовою. "Почему вы мне сразу не сказали, у нас ничего не готово, пусть ждет", — кричала одна з жінок в залі, як розповіла Олена.

Олену змусили з нестерпними болями самостійно підійматися на третій поверх

Олена описує, як її змусили самостійно пересісти в інвалідне крісло, попри нестерпний біль, і піднятися на третій поверх. В операційній вона чекала ще 15 хвилин, перш ніж її поклали на стіл. Після введення анестезії та початку операції дитину дістали без ознак дихання.

Згодом їй повідомили, що дитина померла. Олена зазначає, що після операції залишилась одна в залі ще на 40 хвилин, їй щось вкололи, ймовірно, транквілізатор. Чоловіку далисильне заспокійливе. Поліцію ніхто не викликав, смерть офіційно не фіксувалась. Лікарка самостійно відвезла тіло дитини та плаценту на розтин.

"Через деякий час прийшла лікарка і принесла папери, чи даємо ми згоду на розтин дитини і як саме ми бажаємо її поховати. Після підписання документів вона сама взяла дитину, плаценту і поїхала самостійно на розтин. Ніхто не набрав в 102 і навіть не зафіксував смерть дитини. Поки вона була у морзі, до нас зайшла завідуюча відділення і попросила розповісти все і показати фото кровотечі, яку моя лікарка назвала "это просто так воды отходят". Після побаченого, вона запитала "почему меня сразу не позвали, нужно было сразу делать кесарево", — пише Олена.

Що могло статися з утробою жінки

Після розтину виявилося, що судини пуповини кріпилися не всередині, а поверхнево, а сама пуповина мала довжину всього 21 см.

"Я не могла фізично сама народити", — каже Олена.

На її думку, саме натяг пуповини призвів до внутрішньої кровотечі та загибелі дитини.

Окрім того, Олена каже, що наступного дня лікарка зателефонувала її мамі і заявила, що жінку начебто одразу везли на кесарево, але вже всі знали, що дитя не врятувати. Щобільше вона начебто озвучувала раніше ціну за пологи — 850 доларів за природні і 1200 — за кесарів розтин.

Олена підкреслює, що вагітність проходила ідеально, усі аналізи були в нормі, а дитина — активна до останнього моменту.

"Вагітність протікала ідеально, я жодного разу не хворіла, всі аналізи були ідеальні, ніяких патологій не було. Дитинка була максимально активною, завжди штовхалися і до останньої хвилини її життя все було добре.Коли ми повернулися додому, то почали шукати досвідчених лікарів, щоб дізнатися все про мої пологи. Нас консультували гінекологи з Ізраїлю, які сказали, що зранку у мене була кровотеча, яка скоріше за все почалася через відшарування плаценти. І у таких випадках роблять кесарів розтин і відразу повинна бути готова операційна і реанімація!" — пише Олена.

Наразі Департамент охорони здоровʼя Одеси розпочав службову перевірку дій лікарів. Результати мають встановити, чи була втрата дитини наслідком медичної недбалості.

Що каже лікар?

Зазначимо, що Новини.LIVE зверталися за коментарем до лікарки пологового відділення, яку Олена звинуватила у загибелі дитини. Проте, в лікарні відмовилися коментувати інцидент.

Нагадаємо, в Одеській лікарні нещодавно стався скандал — з приміщення вигнали вагітну жінку, бо вона не мала грошей.

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