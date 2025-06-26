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Главная Одесса Родишь сама — мать потеряла ребенка в Одесском роддоме

Родишь сама — мать потеряла ребенка в Одесском роддоме

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 10:34
Смерть младенца в одесском роддоме №5 — семья обвиняет врачей
Елена Бойко. Фото: instagram.com/helen_boiko_fit/
Ключові моменти Одесситка обвиняет врачей в некомпетентности Врачи оставили женщину на произвол судьбы Елену заставили с невыносимыми болями самостоятельно подниматься на третий этаж Что могло произойти с утробой женщины Что говорит врач?

В Одесском роддоме №5 произошла трагедия — во время родов умерла новорожденная девочка. Ее мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее словам, врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений. Городской департамент здравоохранения уже начал проверку по факту смерти ребенка.

Всеми подробностями трагических родов Елена Бойко поделилась на своей странице в Instagram.

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Одесситка обвиняет врачей в некомпетентности

"Из-за халатности врачей 5 роддома умер мой ребенок! " — написала Елена в соцсетях.

Она рассказала, что все началось еще 17 июня, когда ее врач вызвала ее на осмотр в роддом. Процедура для женщины была настолько болезненной, что ее держали две медсестры, а сама женщина не могла сдержать слез. Уже после осмотра Елена просила о кесаревом сечении, однако услышала в ответ: "Нет, все рожают и ты родишь".

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Выделения, которые заметила женщина. Фото: instagram.com/helen_boiko_fit/

После возвращения домой у нее появились темные выделения. Она сразу сообщила об этом врачу, а та ответила, что на ее сроке это якобы нормальное явление. Утром 18 июня началось обильное кровотечение. Женщина позвонила врачу, которая заверила ее, что это так отходят воды и пригласила ее в роддом.

Прибыв в роддом около 7:00 утра, Елена начала стремительно рожать, с интервалом между схватками в 1-2 минуты. Ее подключили к КТГ, и сердцебиение ребенка составляло 180-190 ударов. Однако, несмотря на стремительность родов и боль, кесарево сечение врачи снова отказались делать. "Не кричи, всем больно, это роды, родишь сама", — цитирует слова медиков роженица.

Врачи оставили женщину на произвол судьбы

Женщина вспоминает, что врач в течение всего времени заходила к ней только дважды и лишь на несколько минут. После повторного введения анестезии боль к женщине вернулась. Медсестра, которая увидела отсутствие сердцебиения на мониторе КТГ, позвала врача. Но и та якобы пришла только через 10 минут, и показатели пульса плода стремительно падали — 150, 120, 90, а потом и 70 ударов.

Только тогда было принято решение срочно делать кесарево сечение. Однако операционная оказалась неготовой. "Почему вы мне сразу не сказали, у нас ничего не готово, пусть ждет", — кричала одна из женщин в зале, как рассказала Елена.

Елену заставили с невыносимыми болями самостоятельно подниматься на третий этаж

Елена описывает, как ее заставили самостоятельно пересесть в инвалидное кресло, несмотря на невыносимую боль, и подняться на третий этаж. В операционной она ждала еще 15 минут, прежде чем ее положили на стол. После введения анестезии и начала операции ребенка достали без признаков дыхания.

Впоследствии ей сообщили, что ребенок умер. Елена отмечает, что после операции осталась одна в зале еще на 40 минут, ей что-то вкололи, вероятно, транквилизатор. Мужчине дали сильное успокоительное. Полицию никто не вызывал, смерть официально не фиксировалась. Врач самостоятельно отвезла тело ребенка и плаценту на вскрытие.

"Через некоторое время пришла врач и принесла бумаги, даем ли мы согласие на вскрытие ребенка и как именно мы хотим его похоронить. После подписания документов она сама взяла ребенка, плаценту и поехала самостоятельно на вскрытие. Никто не набрал в 102 и даже не зафиксировал смерть ребенка. Пока она была в морге, к нам зашла заведующая отделением и попросила рассказать все и показать фото кровотечения, которое моя врач назвала "это просто так воды отходят". После увиденного, она спросила "почему меня сразу не позвали, нужно было сразу делать кесарево", — пишет Елена.

Что могло произойти с утробой женщины

После вскрытия оказалось, что сосуды пуповины крепились не внутри, а поверхностно, а сама пуповина имела длину всего 21 см.

"Я не могла физически сама родить",- говорит Елена.

По ее мнению, именно натяжение пуповины привело к внутреннему кровотечению и гибели ребенка.

Кроме того, Елена говорит, что на следующий день врач позвонила ее маме и заявила, что женщину вроде бы сразу везли на кесарево, но уже все знали, что ребенка не спасти. Более того, она якобы озвучивала ранее цену за роды - 850 долларов за естественные и 1200 - за кесарево сечение.

Елена подчеркивает, что беременность проходила идеально, все анализы были в норме, а ребенок — активный до последнего момента.

"Беременность протекала идеально, я ни разу не болела, все анализы были идеальные, никаких патологий не было. Ребенок был максимально активным, всегда толкался и до последней минуты его жизни все было хорошо.Когда мы вернулись домой, то начали искать опытных врачей, чтобы узнать все о моих родах. Нас консультировали гинекологи из Израиля, которые сказали, что утром у меня было кровотечение, которое скорее всего началось из-за отслойки плаценты. И в таких случаях делают кесарево сечение и сразу должна быть готова операционная и реанимация! " — пишет Елена.

Сейчас Департамент здравоохранения Одессы начал служебную проверку действий врачей. Результаты должны установить, была ли потеря ребенка следствием медицинской халатности.

Что говорит врач?

Отметим, что Новини.LIVE обращались за комментарием к врачу родильного отделения, которую Елена обвинила в гибели ребенка. Однако, в больнице отказались комментировать инцидент.

Напомним, в Одесской больнице недавно произошел скандал — из помещения выгнали беременную женщину, потому что у нее не было денег.

А в Харькове судили врача, из-за которого пациент потерял глаз.

Одесса скандал смерть дети родильный дом беременность врачи
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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