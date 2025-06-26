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Головна Одеса Смерть дитини у пологовому будинку Одеси — лікаря відсторонено

Смерть дитини у пологовому будинку Одеси — лікаря відсторонено

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 11:00
Відсторонили одеську лікарку, яка може бути причетна до смерті дитини
Пологовий будинок №5. Фото: Тор-20
Ключові моменти Лікарку відсторонено Скандал в одеській лікарні

Лікарку, яка може бути причетна до загибелі дитини в Одеському пологовому будинку №5, відсторонили від посади у приватній клініці "Надія". Наразі ще триває розслідування інциденту.

Про це повідомив медичний директор клініки "Надія" Дмитро Кошик у соцмережі.

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Лікарку відсторонено

Лікарка Катерина Шаповал тимчасово призупиняє амбулаторний прийом пацієнтів у клініці "Надія" до з'ясування всіх обставин трагедії.

"Від імені всієї команди клініки висловлюємо щирі співчуття батькам, які втратили дитину. Жодні слова не здатні зменшити біль, який ви переживаєте, але ми щиро поділяємо ваше горе",— каже медичний директор клініки "Надія" Дмитро Кошик.

Додамо, міський департамент охорони здоров’я вже розпочав перевірку за фактом смерті дитини.

Скандал в одеській лікарні

В Одеському пологовому будинку №5 сталася трагедія — під час пологів померла новонароджена дівчинка. Її мати, Олена Бойко, звинувачує медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. За її словами, лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень.

Новини.LIVE зверталися за коментарем до лікарки пологового відділення, яку Олена звинуватила у загибелі дитини. Проте, в лікарні відмовилися коментувати інцидент. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що жінка звинуватила пологовий будинок у смерті своєї дитини. А також про те, як з одеської лікарні вигнали вагітну жінку, яка не мала грошей на оплату послуг. 

Одеса скандал смерть діти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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