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Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — кому готувати повербанки

Масове відключення світла в Одесі — кому готувати повербанки

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 09:50
Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 26 червня - які адреси та коли у ДТЕК відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 26 червня, сотні домівок в Одесі залишаться без електрики через заплановані ремонтні роботи на мережах. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час відновлення залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Академічна, 30а-52а,
  • Ахматової,
  • Ак. Вернадського, 6-37,
  • І. Іванова, 2,
  • Костанді, 21-77,
  • Крутоярська, 21,
  • Купріна, 26-48,
  • Левітана, 19/корп.3,4,5,
  • Люстдорфська дорога, 55,
  • Наукова, Рівності, 2-28,
  • Сумська, 24-69,
  • Сухомлинська, 5-49,
  • Айвазовського, 72а, 84в,
  • Харківська, 1-20,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 5, 5/3, 5/17, 36-58г,
  • дорога Фонтанська, 129,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
  • пров. 1-й Юннатів 1-12(з корпусами),
  • пров. 2-й Китобійний 20, 20а, 22,
  • пров. 2-й, 3-й Костанді,
  • пров. 2-й, 3-й Український,
  • пров. Біологічний,
  • пров. Іванова,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Львівський, 76,
  • пров. Математичний,
  • пров. Новоукраїнський, 2, 17-31 (непарні). 

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • Ангарська, 22,
  • Балтиморська, 2/2Б, 9, 9/А,
  • Бойчука Михайла, 22А,   
  • Братська,
  • Магістральна, 124, б/н129, 131,
  • Макова, 2/а, 58,
  • Нескучна,
  • Олешківська,
  • Північна,  
  • Учнівська, 22,
  • Черкаська, 14/а,
  • пров. 1-й Амурський,  
  • Тираспольське шосе.

Роботи до 18:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • 1-а Пересипська,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • Авангардна,
  • Велика Садова,
  • Висока,  
  • Глаубермана,
  • Гріна,
  • Джинестрівська, 1,1А,2,
  • Донецька, Дорожня,
  • Івахненка Петра,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська,
  • Кишинівська, 2-20,
  • Клепацького Павла, 9-А,
  • Коровицького Професора,
  • Кошиця Олександра,
  • Крашевського Юзефа, 1-6Б,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня,
  • Мала Садова,
  • Маловського,
  • Маріупольська,
  • Матроська, 2,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Болобочана, 19,19а,
  • Наклонна, 17/1,
  • Нежданової,
  • Обривиста,
  • Озерна,  
  • Осіння,
  • Павлодарського,
  • Паркова, 4,
  • Похила,
  • Світла, 1-14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Теплична, 3/Б,4а,
  • Трусовська, 1,3,4,
  • С. Усикова,
  • Українська,
  • Училищна,
  • Хавкіна,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 91-105,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Керченський,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Ковиловий,
  • пров. Крижанівський,
  • пров. Нежданової,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • пров. Пролетарський,
  • пров. Станішевської Марії,
  • пров. Сумський, 6/а,6/б,
  • пров. Лесі Українки,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Шебелинський,
  • просп. Князя В. Великого, 52, 118,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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