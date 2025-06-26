Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 26 червня - які адреси та коли у ДТЕК відновлять електрику

Масове відключення світла в Одесі — кому готувати повербанки
Сьогодні, 26 червня, сотні домівок в Одесі залишаться без електрики через заплановані ремонтні роботи на мережах. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час відновлення залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Академічна, 30а-52а,
- Ахматової,
- Ак. Вернадського, 6-37,
- І. Іванова, 2,
- Костанді, 21-77,
- Крутоярська, 21,
- Купріна, 26-48,
- Левітана, 19/корп.3,4,5,
- Люстдорфська дорога, 55,
- Наукова, Рівності, 2-28,
- Сумська, 24-69,
- Сухомлинська, 5-49,
- Айвазовського, 72а, 84в,
- Харківська, 1-20,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 5, 5/3, 5/17, 36-58г,
- дорога Фонтанська, 129,
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
- пров. 1-й Юннатів 1-12(з корпусами),
- пров. 2-й Китобійний 20, 20а, 22,
- пров. 2-й, 3-й Костанді,
- пров. 2-й, 3-й Український,
- пров. Біологічний,
- пров. Іванова,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Львівський, 76,
- пров. Математичний,
- пров. Новоукраїнський, 2, 17-31 (непарні).
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- Ангарська, 22,
- Балтиморська, 2/2Б, 9, 9/А,
- Бойчука Михайла, 22А,
- Братська,
- Магістральна, 124, б/н129, 131,
- Макова, 2/а, 58,
- Нескучна,
- Олешківська,
- Північна,
- Учнівська, 22,
- Черкаська, 14/а,
- пров. 1-й Амурський,
- Тираспольське шосе.
Роботи до 18:00-20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- 1-а Пересипська,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Авангардна,
- Велика Садова,
- Висока,
- Глаубермана,
- Гріна,
- Джинестрівська, 1,1А,2,
- Донецька, Дорожня,
- Івахненка Петра,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська,
- Кишинівська, 2-20,
- Клепацького Павла, 9-А,
- Коровицького Професора,
- Кошиця Олександра,
- Крашевського Юзефа, 1-6Б,
- Листяна, 1-13,
- Літня,
- Мала Садова,
- Маловського,
- Маріупольська,
- Матроська, 2,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Болобочана, 19,19а,
- Наклонна, 17/1,
- Нежданової,
- Обривиста,
- Озерна,
- Осіння,
- Павлодарського,
- Паркова, 4,
- Похила,
- Світла, 1-14,
- Сергія Ядова, 58,
- Теплична, 3/Б,4а,
- Трусовська, 1,3,4,
- С. Усикова,
- Українська,
- Училищна,
- Хавкіна,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 91-105,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Керченський,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський,
- пров. Квантовий,
- пров. Ковиловий,
- пров. Крижанівський,
- пров. Нежданової,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- пров. Пролетарський,
- пров. Станішевської Марії,
- пров. Сумський, 6/а,6/б,
- пров. Лесі Українки,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський,
- просп. Князя В. Великого, 52, 118,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19:00-20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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