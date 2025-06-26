Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 26 червня - які адреси та коли у ДТЕК відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 червня, сотні домівок в Одесі залишаться без електрики через заплановані ремонтні роботи на мережах. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час відновлення залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Академічна, 30а-52а,

Ахматової,

Ак. Вернадського, 6-37,

І. Іванова, 2,

Костанді, 21-77,

Крутоярська, 21,

Купріна, 26-48,

Левітана, 19/корп.3,4,5,

Люстдорфська дорога, 55,

Наукова, Рівності, 2-28,

Сумська, 24-69,

Сухомлинська, 5-49,

Айвазовського, 72а, 84в,

Харківська, 1-20,

Юннатів, 1-15,

Ялинкова, 5, 5/3, 5/17, 36-58г,

дорога Фонтанська, 129,

пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,

пров. 1-й Юннатів 1-12(з корпусами),

пров. 2-й Китобійний 20, 20а, 22,

пров. 2-й, 3-й Костанді,

пров. 2-й, 3-й Український,

пров. Біологічний,

пров. Іванова,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Львівський, 76,

пров. Математичний,

пров. Новоукраїнський, 2, 17-31 (непарні).

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

Ангарська, 22,

Балтиморська, 2/2Б, 9, 9/А,

Бойчука Михайла, 22А,

Братська,

Магістральна, 124, б/н129, 131,

Макова, 2/а, 58,

Нескучна,

Олешківська,

Північна,

Учнівська, 22,

Черкаська, 14/а,

пров. 1-й Амурський,

Тираспольське шосе.

Роботи до 18:00-20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12,

1-а Пересипська,

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

Авангардна,

Велика Садова,

Висока,

Глаубермана,

Гріна,

Джинестрівська, 1,1А,2,

Донецька, Дорожня,

Івахненка Петра,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська,

Кишинівська, 2-20,

Клепацького Павла, 9-А,

Коровицького Професора,

Кошиця Олександра,

Крашевського Юзефа, 1-6Б,

Листяна, 1-13,

Літня,

Мала Садова,

Маловського,

Маріупольська,

Матроська, 2,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Болобочана, 19,19а,

Наклонна, 17/1,

Нежданової,

Обривиста,

Озерна,

Осіння,

Павлодарського,

Паркова, 4,

Похила,

Світла, 1-14,

Сергія Ядова, 58,

Теплична, 3/Б,4а,

Трусовська, 1,3,4,

С. Усикова,

Українська,

Училищна,

Хавкіна,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 91-105,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Керченський,

пров. 1-й Пересипський,

пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський,

пров. Квантовий,

пров. Ковиловий,

пров. Крижанівський,

пров. Нежданової,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

пров. Пролетарський,

пров. Станішевської Марії,

пров. Сумський, 6/а,6/б,

пров. Лесі Українки,

пров. Шахтинський,

пров. Шебелинський,

просп. Князя В. Великого, 52, 118,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.