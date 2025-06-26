Массовое отключение света в Одессе сегодня, 26 июня - какие адреса и когда у ДТЭК восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 июня, сотни домов в Одессе останутся без электричества из-за запланированных ремонтных работ на сетях. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время восстановления зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Академическая, 30а-52а,

Ахматовой,

Ак. Вернадского, 6-37,

И. Иванова, 2,

Костанди, 21-77,

Крутоярская, 21,

Куприна, 26-48,

Левитана, 19/корп.3,4,5,

Люстдорфская дорога, 55,

Научная, Равенства, 2-28,

Сумская, 24-69,

Сухомлинская, 5-49,

Айвазовского, 72а, 84в,

Харьковская, 1-20,

Юннатов, 1-15,

Елочная, 5, 5/3, 5/17, 36-58г,

дорога Фонтанская, 129,

переулок 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,

переулок 1-й Юннатов 1-12 (с корпусами),

переулок 2-й Китобойный 20, 20а, 22,

переулок 2-й, 3-й Костанди,

переулок 2-й, 3-й Украинский,

переулок Биологический,

переулок Иванова,

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Львовский, 76,

переулок Математический,

переулок Новоукраинский, 2, 17-31 (нечетные).

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Ангарская, 22,

Балтиморская, 2/2Б, 9, 9/А,

Бойчука Михаила, 22А,

Братская,

Магистральная, 124, б/н129, 131,

Макова, 2/а, 58,

Нескучная,

Олешковская,

Северная,

Ученическая, 22,

Черкасская, 14/а,

переулок 1-й Амурский,

Тираспольское шоссе.

Работы до 18:00-20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12,

1-я Пересыпская,

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,

Авангардная,

Большая Садовая,

Высокая,

Глаубермана,

Грина,

Джинестровская, 1,1А,2,

Донецкая, Дорожная,

Петра Ивахненко,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская,

Кишиневская, 2-20,

Клепацкого Павла, 9-А,

Коровицкого, Профессора,

Кошица Александра,

Крашевского Юзефа, 1-6Б,

Лиственная, 1-13,

Летняя,

Малая Садовая,

Маловского,

Мариупольская,

Матросская, 2,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Болобочана, 19,19а,

Наклонная, 17/1,

Неждановой,

Обрывистая,

Озерная,

Осенняя,

Павлодарского,

Парковая, 4,

Наклонная,

Светлая, 1-14,

Сергея Ядова, 58,

Тепличная, 3/Б,4а,

Трусовская, 1,3,4,

С. Усикова,

Украинская,

Училищная,

Хавкина,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 91-105,

Штилевая,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Керченский,

переулок 1-й Пересыпский,

пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,

переулок Квантовый,

переулок Ковыльный,

переулок Крыжановский,

переулок Неждановой,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

переулок Пролетарский,

переулок Станишевской Марии,

переулок Сумской, 6/а,6/б,

переулок Леси Украинки,

переулок Шахтинский,

переулок Шебелинский,

просп. Князя В. Великого, 52, 118,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.