Отстранили одесского врача, которая может быть причастна к смерти ребенка

Родильный дом №5. Фото: Тор-20

Врача, которая может быть причастна к гибели ребенка в Одесском роддоме №5, отстранили от должности в частной клинике "Надежда". Сейчас еще продолжается расследование инцидента.

Об этом сообщил медицинский директор клиники "Надежда" Дмитрий Кошик в соцсети.

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Врач Екатерина Шаповал временно приостанавливает амбулаторный прием пациентов в клинике "Надежда" до выяснения всех обстоятельств трагедии.

"От имени всей команды клиники выражаем искренние соболезнования родителям, потерявшим ребенка. Никакие слова не способны уменьшить боль, которую вы переживаете, но мы искренне разделяем ваше горе",— говорит медицинский директор клиники "Надежда" Дмитрий Кошик.

Добавим, городской департамент здравоохранения уже начал проверку по факту смерти ребенка.

Скандал в одесской больнице

В Одесском роддоме №5 произошла трагедия - во время родов умерла новорожденная девочка. Ее мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее словам, врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений.

Новини.LIVE обращались за комментарием к врачу родильного отделения, которую Елена обвинила в гибели ребенка. Однако, в больнице отказались комментировать инцидент.

Напомним, недавно мы писали о том, что женщина обвинила роддом в смерти своего ребенка. А также о том, как из одесской больницы выгнали беременную женщину, которая не имела денег на оплату услуг.