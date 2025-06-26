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Главная Одесса Полиция расследует смерть ребенка в одесском роддоме

Полиция расследует смерть ребенка в одесском роддоме

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 13:12
Полицейские расследуют смерть ребенка в Одесском роддоме №5
Полицейский с протоколом. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины
Ключові моменти Подробности дела Скандал в одесской больнице

Полицейской открыли уголовное производство по факту гибели ребенка в Одесском роддоме №5. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Следователи внесли сведения по факту гибели ребенка в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему). В рамках начатого уголовного производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Полицейские выясняют все обстоятельства трагического события.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот из новости ГУНП

Скандал в одесской больнице

В Одесском роддоме №5 произошла трагедия — во время родов умерла новорожденная девочка. Ее мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее словам, врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений. Работницу, которую обвиняют в гибели ребенка, уже отстранили от должности в медучреждении "Надежда".

Новини.LIVE обращались за комментарием к врачу родильного отделения, которую Елена Бойко обвинила в гибели ребенка. Однако, в больнице отказались комментировать инцидент.

Напомним, недавно мы писали о том, что женщина обвинила роддом в смерти своего ребенка. А также о том, как из одесской больницы выгнали беременную женщину, у которой не было денег на оплату услуг.

Одесса смерть дети Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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