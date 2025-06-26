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Главная Одесса Ушел из жизни экс-мэр Одессы Руслан Боделан — чем он запомнился

Ушел из жизни экс-мэр Одессы Руслан Боделан — чем он запомнился

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Дата публикации 26 июня 2025 14:32
Умер бывший мэр Одессы и народный депутат Украины Русан Боделан - биография политика
Руслан Боделан. Фото: Думская
Ключові моменти Смерть Боделана Чем известен Руслан Боделан

Сегодня ушел из жизни бывший мэр Одессы Руслан Боделан. Он занимал должность городского головы с 1998 по 2005 годы и был народным депутатом Украины I и II созывов.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в соцсети.

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Смерть Боделана

Бывший мэр Одессы Руслан Боделан умер сегодня, 26 июня, на 83-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается. Глава областной военной администрации выразил свои соболезнования его родным и близким.

"Искренне соболезную родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы — он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении. Светлая память", — говорится в сообщении Олега Кипера.

Чем известен Руслан Боделан

Руслан Боделан родился 4 апреля 1942 года в селе Березовка. С 1990-го года по 1998-й был председателем Одесского областного совета. Впоследствии его избрали народным депутатом Украины (в I и II созыве). С 11 июля 1995 по 26 мая 1998 занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с августа 1998 по апрель 2005-го — городского головы Одессы.

После Оранжевой революции 26 апреля 2005 года против Руслана Боделана возбудили уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в пользу третьих лиц. 5 мая 2005 года он был объявлен в международный розыск. Тогда же экс-чиновник переехал в Россию, жил в Санкт-Петербурге. Там работал заместителем начальника международного торгового порта. В январе 2006 получил российское гражданство. В Одессу вернулся в апреле 2010 года после закрытия уголовных дел против него.

Напомним, недавно мы писали о заслуженном артисте Одесской оперы, который погиб на Сумщине. А также о том, как ушел из жизни театральный деятель Анатолий Дриженко.

 

Одесса трагедия смерть Новости Одессы Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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