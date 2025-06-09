Помер Заслужений артист Одеського театру опери і балету Владислав Горай

Владислав Горай на сцені. Фото: teatrwielki.pl/en/people/vladyslav-goray

Загинув всесвітньо відомий соліст Одеської національної опери Владислав Горай. Заслужений артист пішов із життя під час виконання волонтерської місії на Сумщині.

Про це повідомили в Одеській національній опері.

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Загибель артиста

Владислав Горай був відомий в усьому світі, оскільки нерідко гастролював у багатьох Європейських столицях. Про причини смерті артиста не повідомляють, однак сердце його зупинилося, коли він здійснював гуманітарну місію у прифронтовій зоні.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени — він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь — допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його", — йдеться у повідомленні Одеської національної опери.

Чим відомий Владислав Горай

Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому і премії Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Антоніна Дворжака (Карлові Вари, Чехія). Навчався у класі видатного професора, народного артиста України Миколи Огренича. В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери та балету працював із 1993 року. У 2013 році — отримав звання Заслуженого артиста України. Він був частиною великих міжнародних проєктів, виступаючи в Римі, Ліоні, Страсбурзі, Парижі, Амстердамі, Цюріху, Брюсселі, Лісабоні, Кишиневі, Алмати та багатьох інших культурних столицях. У репертуарі співака понад двадцять оперних партій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про смерть артиста Одеської філармонії Михайла Бакальчука. А також про те, як пішов із життя театральний діяч Анатолій Дриженко.