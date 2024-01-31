В Одесі пішов з життя народний артист України
Сьогодні, 31 січня, в Одесі помер видатний театральний діяч Анатолій Дриженко. Його життя перервалося через зупинку серця у віці 82 років.
Про це йдеться в повідомленні Театру імені В. Василька.
"Понад пів століття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром — душею колективу…", — сказано в повідомленні.
Творча біографія Анатолія Дриженка
Анатолій Миколайович Дриженко народився 12 березня 1941 року на Черкащині, в селі Олянине Кам'янського району. У 1964 році він закінчив акторський факультет Київського університету імені І. К. Карпенка-Карого.
Анатолій Дриженко — перший одесит, який отримав звання Народного артиста України. Окрім чисельних ролей в кіно та театрі Дриженко був відомий як ведучий дитячої телепередачі "Казки діда Панаса".
Прощання з артистом відбудеться 2 лютого о 10:30 на сцені Театру ім. В. Василька.
Раніше ми писали як провели в останній шлях відомого одеського актора Євгена Хаїта.
Також, на початку січня, помер одеський режисер Михайло Дроботов. В цьому ж матеріалі Новини.LIVE писав про всіх відомих одеситів, які померли минулого року.
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