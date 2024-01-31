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В Одесі пішов з життя народний артист України

31 січня 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі пішов з життя народний артист України
Артист Анатолій Дриженко. Фото: Український драматичний театр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 січня, в Одесі помер видатний театральний діяч Анатолій Дриженко. Його життя перервалося через зупинку серця у віці 82 років.

Про це йдеться в повідомленні Театру імені В. Василька.

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"Понад пів століття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру та кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром — душею колективу…", — сказано в повідомленні.

Творча біографія Анатолія Дриженка

Анатолій Миколайович Дриженко народився 12 березня 1941 року на Черкащині, в селі Олянине Кам'янського району. У 1964 році він закінчив акторський факультет Київського університету імені І. К. Карпенка-Карого.

Анатолій Дриженко — перший одесит, який отримав звання Народного артиста України. Окрім чисельних ролей в кіно та театрі Дриженко був відомий як ведучий дитячої телепередачі "Казки діда Панаса".

Прощання з артистом відбудеться 2 лютого о 10:30 на сцені Театру ім. В. Василька.

Раніше ми писали як провели в останній шлях відомого одеського актора Євгена Хаїта.

Також, на початку січня, помер одеський режисер Михайло Дроботов. В цьому ж матеріалі Новини.LIVE писав про всіх відомих одеситів, які померли минулого року.

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