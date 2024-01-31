В Одессе ушел из жизни народный артист Украины

Артист Анатолий Дриженко. Фото: Украинский драматический театр

Сегодня, 31 января, в Одессе скончался видный театральный деятель Анатолий Дриженко. Его жизнь прервалась из-за остановки сердца в возрасте 82 лет.

Об этом говорится в сообщении Театра имени В. Василько.

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"Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром — душой коллектива…", — говорится в сообщении.

Творческая биография Анатолия Дриженко

Анатолий Николаевич Дриженко родился 12 марта 1941 года в Черкасской области, в селе Олянино, Каменского района. В 1964 году он окончил актерский факультет Киевского университета имени И. К. Карпенко-Карого.

Анатолий Дриженко — первый одессит, получивший звание Народного артиста Украины. Кроме многочисленных ролей в кино и театре, Дриженко был известен как ведущий детской телепередачи "Сказки деда Панаса".

Прощание с артистом состоится 2 февраля в 10.30 на сцене Театра им. В. Василько.

Раньше мы писали, как провели в последний путь известного одесского актера Евгения Хаита.

Также, в начале января умер одесский режиссер Михаил Дроботов. В этом же материале Новини.LIVE писал обо всех известных одесситах, умерших в прошлом году.