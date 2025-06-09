Умер Заслуженный артист Одесского театра оперы и балета Владислав Горай

Владислав Горай на сцене. Фото: teatrwielki.pl/en/people/vladyslav-goray

Погиб всемирно известный солист Одесской национальной оперы Владислав Горай. Заслуженный артист ушел из жизни во время выполнения волонтерской миссии на Сумщине.

Об этом сообщили в Одесской национальной Опере.

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Гибель артиста

Владислав Горай был известен во всем мире, поскольку нередко гастролировал во многих европейских столицах. О причинах смерти артиста не сообщают, однако сердце его остановилось когда он осуществлял гуманитарную миссию в прифронтовой зоне.

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены — он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его", — говорится в сообщении Одесской национальной оперы.

Чем известен Владислав Горай

Владислав Горай был лауреатом премии национального конкурса камерной музыки в Хмельницком и премии Международного конкурса вокалистов им. Антонина Дворжака (Карловы Вары, Чехия). Учился в классе выдающегося профессора, народного артиста Украины Николая Огренича. В оперной труппе Одесского национального академического театра оперы и балета работал с 1993 года. В 2013 году — получил звание Заслуженного артиста Украины. Он был частью крупных международных проектов, выступая в Риме, Лионе, Страсбурге, Париже, Амстердаме, Цюрихе, Брюсселе, Лиссабоне, Кишиневе, Алматы и многих других культурных столицах. В репертуаре певца более двадцати оперных партий.

Напомним, недавно мы писали о смерти артиста Одесской филармонии Михаила Бакальчука. А также о том, как ушел из жизни театральный деятель Анатолий Дриженко.