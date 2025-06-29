В Одесі простилися з колишнім мером Русланом Боделаном

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов на церемонії прощання з ексмером міста Русланом Боделаном. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Сьогодні, 29 червня, в Одесі провели в останню путь ексмера Руслана Боделана. Йому було 83 роки. Прощання відбулося в Спасо-Преображенському соборі. Політик залишив неоднозначний слід в історії міста й регіону.

Про це у неділю, 29 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Допис Геннадія Труханова. Фото: скриншот Telegram

Помер Руслан Боделан

Руслан Боделан, колишній міський голова Одеси, помер на 84-му році життя 26 червня. Церемонія прощання з ним відбулася в центрі Одеси — в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Проститися з ним прийшли колишні колеги, знайомі та мешканці міста.

Люди прощаються з Русланом Боделаном. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Люди прийшли на церемонії прощання в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Що відомо про ексмера Одеси Руслана Боделана

Боделан очолював Одеську міськраду з 1998 по 2005 рік. До того був головою Одеської обласної ради та двічі обирався народним депутатом України. Його політична кар'єра почалась у 1960-х роках.

Чоловік плаче під час церемонії прощання з ексмером Одеси. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

У радянські часи він займав ключові посади в комсомольських і партійних структурах. Після проголошення незалежності України залишався активним у публічному житті регіону. Однак після Помаранчевої революції проти нього порушили справу за зловживання службовим становищем. Він виїхав до Росії, де деякий час працював у порту Санкт-Петербурга.

Людина тримає запалену свічку. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

У 2010 році повернувся до Одеси, а кримінальні справи проти нього закрили. Останні роки життя Боделан провів в Україні.

Жінка прийшла на церемонію прощання з ексмером Одеси. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Хлопець тримає портрет Руслана Боделана під час церемонії прощання. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов прощається з ексмером міста Русланом Боделаном. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Нагадаємо, син ексмера Одеси Боделана отримав заочну підозру у колабораційній діяльності. Також ми писали, що Володимир Боделан презентував у Москві вкрадені з України картини.