Сину ексмера Одеси оголосили про підозру в колабораціонізмі — деталі

Володимир Боделан. Фото: Володимир Боделан / Facebook

Син ексмера Одеси Боделана отримав заочну підозру у колабораційній діяльності. Якщо його затримають українські правоохоронці — йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацію майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Подробиці справи

За даними слідства, у вересні 2023 року він добровільно вступив на посаду заступника "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо. А у січні 2024-го окупанти призначили його керівником постійного представництва регіону при уряді РФ. Якщо підозрюваного заарештують українські правоохоронці, йому світить від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Чим відомий Володимир Боделан

Володимир Боделан деякий час очолював Головне управління ДСНС на Одещині. Саме за часів його керівництва сталися трагічні події у Будинку профспілок 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинуло 42 людини. Після цього він був усунений, а потім і звільнений. Не чекаючи слідства, чиновник одразу залишив територію України і втік до Росії. Через декілька років він втік до окупованого Криму, де почав отримувати різноманітні посади. Зокрема, він працював керівником Центру стратегічних досліджень цивільного захисту в Сімферополі і помічником голови півострову. У міжнародний розшук Володимира Боделана було оголошено ще 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як фермерів Одещини ошукали на 7,5 мільйонів. А таокж про спробу підкупити прикордонника.