Сыну экс-мэра Одессы объявили о подозрении в коллаборационизме - детали

Владимир Боделан. Фото: Владимир Боделан / Facebook

Сын экс-мэра Одессы Боделана получил заочное подозрение в коллаборационной деятельности. Если его задержат украинские правоохранители — ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Подробности дела

По данным следствия, в сентябре 2023 года он добровольно вступил в должность заместителя "губернатора" Херсонщины Владимира Сальдо. А в январе 2024-го оккупанты назначили его руководителем постоянного представительства региона при правительстве РФ. Если подозреваемого арестуют украинские правоохранители, ему светит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Чем известен Владимир Боделан

Владимир Боделан некоторое время возглавлял Главное управление ГСЧС в Одесской области. Именно во времена его руководства произошли трагические события в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 42 человека. После этого он был отстранен, а затем и уволен. Не дожидаясь следствия чиновник сразу покинул территорию Украины и бежал в Россию. После оккупации Крыма занимал различные должности. Через несколько лет он бежал в оккупированный Крым, где начал получать различные должности. В частности, он работал руководителем Центра стратегических исследований гражданской защиты в Симферополе и помощником главы полуострова. В международный розыск Владимир Боделан был объявлен еще в 2016 году.

Напомним, нщеодавно мы писали о том, как фермеров Одесской области обманули на 7,5 миллионов. А также о попытке подкупить пограничника.