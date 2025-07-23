Прощання з Оборіним в Одесі

Прощання з Костянтином Оборіним. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Сьогодні Одещина попрощалася з Костянтином Оборіним — директором авіаклубу "Одеса", який загинув, боронячи Україну на фронті. Службовець був командиром ескадрільї, яка збиває ворожі дрони над регіоном.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Костянтин Оборін — справжній патріот України, військовий, директор авіаклубу "Одеса", загинув під час виконання бойового завдання. Службовець був головою Союзу ветеранів Афганістану та учасником бойових дій у цій країні. У 2014 році вивіз із полону 29 українських військових, а після початку повномасштабного вторгнення пішов на війну в якості командира ескадрильї, яка боронить небо над Одещиною та збиває ворожі "шахеди".

"Болюча втрата для нашого регіону та країни. Впевнений, що його добрі та важливі справи будуть жити та втілюватися командами, які він виховав і навчив. Щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам",— написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Костянтин Оборін залишався на бойових позиціях до останніх днів. Йому було 63 роки.

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