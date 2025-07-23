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Главная Одесса После скандала в Одессе с одного из КП сняли статус критического

После скандала в Одессе с одного из КП сняли статус критического

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 14:30
Олег Кипер осудил фиктивные бронирования коммунальщиков в Одессе
Военный билет и деньги. Фото иллюстративное: Апостроф

Из-за фиктивного бронирования работников в Одессе отменили критичность для коммунального предприятия. Кроме того, в территориальных громадах области проведут проверку на предмет аналогичных злоупотреблений.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в ходе сегодняшнего брифинга.

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После разоблачения в коммунальных предприятиях Одессы фиктивного трудоустройства для бронирования Олег Кипер лично отменил статус критичности для КП. По его словам, абсолютно здоровые мужчины прятались от мобилизации, устраиваясь "на бумаге" дворниками или сантехниками. А это — недопустимо.

"Сегодня фронт нуждается в поддержке. Одни стоят в очередях в военкоматы, чтобы пойти в Вооруженные силы, а другие ищут повод, чтобы спрятаться от мобилизации. Это недопустимо. И репутационно для всей области это очень негативно", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что обратился к руководителям других громад, чтобы на местах провели проверки бронирований работников коммунальных служб.

Напомним, недавно мы писали о том, что военные осудили факты фиктивных бронирований у коммунальщиков. А также о задержании должностных лиц, которые фигурируют в этом деле.

 

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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