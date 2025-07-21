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Главная Одесса Фиктивные брони в Одессе — военные осудили схемы чиновников

Фиктивные брони в Одессе — военные осудили схемы чиновников

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:37
В 122-й одесской ТРО осудили чиновников мэрии, торговавших бронированиями
Работники ЖКС. Фото иллюстративное: ЖКС Одессы

В 122-й одесской бригаде ТРО осудили глав ЖКСов, которых подозревают в фиктивном трудоустройстве мужчин, чтобы те могли получить бронирование от мобилизации. Военные назвали их действия ударом по обороноспособности страны.

Об этом в видеообращении заявил военнослужащий ВСУ  Арсен Цимбалюк.

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Удар по обороноспособности

Арсен Цимбалюк назвал действия чиновников одесской мэрии ударом по обороноспособности страны. Речь идет об уголовном деле по схеме, организаторы которой фиктивно трудоустраивали мужчин в коммунальные предприятия для получения брони.

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"Пока настоящие защитники из 122-й бригады теробороны сражаются на передовой, в Одессе подчиненные мэра торгуют мертвыми душами. Это не просто саботаж — это подлый удар по обороноспособности страны",— сказал военнослужащий ВСУ Арсен Цимбалюк.

Военнослужащий также добавил, что действия чиновников мэрии подрывают доверие общества к мобилизации.

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Дело чиновников

Исполняющий обязанности директора и начальника отдела кадров КП "ЖКС "Порто-Франковский" в 2024-2025 годах, по данным следствия, незаконно оформил на работу и забронировал 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации.

Кроме того, по данным следствия, должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и "Фонтанский" наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты. Для этого было фиктивно оформлено более 50 работников.

Фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, присвоение бюджетных средств и служебное злоупотребление). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, что мэрия саботирует просьбы военных. А также о манипуляциях чиновников с землей.

Одесса городской совет Новости Одессы мобилизация война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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