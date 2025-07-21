В 122-й одесской ТРО осудили чиновников мэрии, торговавших бронированиями

Фиктивные брони в Одессе — военные осудили схемы чиновников
В 122-й одесской бригаде ТРО осудили глав ЖКСов, которых подозревают в фиктивном трудоустройстве мужчин, чтобы те могли получить бронирование от мобилизации. Военные назвали их действия ударом по обороноспособности страны.
Об этом в видеообращении заявил военнослужащий ВСУ Арсен Цимбалюк.
Удар по обороноспособности
Арсен Цимбалюк назвал действия чиновников одесской мэрии ударом по обороноспособности страны. Речь идет об уголовном деле по схеме, организаторы которой фиктивно трудоустраивали мужчин в коммунальные предприятия для получения брони.
"Пока настоящие защитники из 122-й бригады теробороны сражаются на передовой, в Одессе подчиненные мэра торгуют мертвыми душами. Это не просто саботаж — это подлый удар по обороноспособности страны",— сказал военнослужащий ВСУ Арсен Цимбалюк.
Военнослужащий также добавил, что действия чиновников мэрии подрывают доверие общества к мобилизации.
Дело чиновников
Исполняющий обязанности директора и начальника отдела кадров КП "ЖКС "Порто-Франковский" в 2024-2025 годах, по данным следствия, незаконно оформил на работу и забронировал 14 человек. Эти работники не выполняли никаких трудовых обязанностей и были формально трудоустроены только для получения отсрочки от мобилизации.
Кроме того, по данным следствия, должностные лица КП "ЖКС "Порто-Франковский" и "Фонтанский" наладили механизм присвоения бюджетных средств, предназначенных на заработную плату и дополнительные выплаты. Для этого было фиктивно оформлено более 50 работников.
Фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, присвоение бюджетных средств и служебное злоупотребление). Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о том, что мэрия саботирует просьбы военных. А также о манипуляциях чиновников с землей.
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