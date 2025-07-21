Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Мера Одеси звинуватили у саботажі прохань військових — деталі

Мера Одеси звинуватили у саботажі прохань військових — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 12:30
Ведучий Цимбалюк звинуватив мера Одеси Труханова у тому, що він не дав 20 мільйонів на 122 бригаду ЗСУ
Ганнадій Труханов. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі

Мера Одеси Генадія Труханова звинуватили у тому, що він не допомагає 122-й бригаді. Зокрема, міський голова не надав субвенцію на 20 мільйонів гривень наз акупівлю дронів та РЕБів.

Про це у відеозверненні заявив військовослужбовець ЗСУ і ведучий 24 каналу Арсен Цимбалюк.

Реклама
Читайте також:

У чому звинувачують мера

Військовослужбовець ЗСУ та ведучий 24 каналу Арсен Цимбалюк розкритикував мера Геннадія Труханова. За його словами, міський голова вже сьомий місяць відмовляється виділити фінансування для одеської  122 окремої бригади тероборони.

122 бригада просила у міськради субвенцію у 20 мільйонів гривень з бюджету. За ці гроші військові хотіли закупити дрони та електронні засоби захисту. Однак мерія проігнорувала їх вимогу.

"20 мільйонів гривень для бюджету Одеси це крапля в морі. Це 1/6 від 1 %. Місто з бюджетом у 12 мільярдів гривень не знаходить жодної копійки для своїх захисників. Натомість мер військового міста їздить на конференції в Італії в двадцять тисяч. Мабуть, для нього війна — це не його справа", — сказав Арсен Цимбалюк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку зарплату платять військовим "Азову". А таокж про солдата, який вкрав велосипед і віскі.

Одеса ЗСУ гроші Геннадій Труханов Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації