Ведучий Цимбалюк звинуватив мера Одеси Труханова у тому, що він не дав 20 мільйонів на 122 бригаду ЗСУ

Ганнадій Труханов. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі

Мера Одеси Генадія Труханова звинуватили у тому, що він не допомагає 122-й бригаді. Зокрема, міський голова не надав субвенцію на 20 мільйонів гривень наз акупівлю дронів та РЕБів.

Про це у відеозверненні заявив військовослужбовець ЗСУ і ведучий 24 каналу Арсен Цимбалюк.

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Військовослужбовець ЗСУ та ведучий 24 каналу Арсен Цимбалюк розкритикував мера Геннадія Труханова. За його словами, міський голова вже сьомий місяць відмовляється виділити фінансування для одеської 122 окремої бригади тероборони.

122 бригада просила у міськради субвенцію у 20 мільйонів гривень з бюджету. За ці гроші військові хотіли закупити дрони та електронні засоби захисту. Однак мерія проігнорувала їх вимогу.

"20 мільйонів гривень для бюджету Одеси це крапля в морі. Це 1/6 від 1 %. Місто з бюджетом у 12 мільярдів гривень не знаходить жодної копійки для своїх захисників. Натомість мер військового міста їздить на конференції в Італії в двадцять тисяч. Мабуть, для нього війна — це не його справа", — сказав Арсен Цимбалюк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку зарплату платять військовим "Азову". А таокж про солдата, який вкрав велосипед і віскі.