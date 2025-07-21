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Главная Одесса Мэра Одессы обвинили в саботаже просьб военных — детали

Мэра Одессы обвинили в саботаже просьб военных — детали

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 12:30
Ведущий Цимбалюк обвинил мэра Одессы Труханова в том, что он не дал 20 миллионов на 122 бригаду ВСУ
Геннадий Труханов. Фото: Геннадий Труханов в соцсети

Мэра Одессы Геннадия Труханова обвинили в том, что он не помогает 122-й бригаде. В частности, городской голова не предоставил субвенцию на 20 миллионов гривен на покупку дронов и РЭБов.

Об этом в видеообращении заявил военнослужащий ВСУ и ведущий 24 канала Арсен Цимбалюк.

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Военнослужащий ВСУ и ведущий 24 канала Арсен Цимбалюк раскритиковал мэра Геннадия Труханова. По его словам, городской голова уже седьмой месяц отказывается выделить финансирование для одесской 122 отдельной бригады теробороны.

122 бригада просила у горсовета субвенцию в 20 миллионов гривен из бюджета. За эти деньги военные хотели закупить дроны и электронные средства защиты. Однако мэрия проигнорировала их требование.

"20 миллионов гривен для бюджета Одессы это капля в море. Это 1/6 от 1 %. Город с бюджетом в 12 миллиардов гривен не находит ни копейки для своих защитников. Зато мэр военного города ездит на конференции в Италии в двадцать тысяч. Видимо, для него война — это не его дело",— сказал Арсен Цимбалюк.

Напомним, недавно мы писали о том, какую зарплату платят военным "Азова". А также о солдате, который украл велосипед и виски.

Одесса ВСУ деньги Геннадий Труханов Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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