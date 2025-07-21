У 122-й одеській ТРО засудили посадовців мерії, які торгували бронюваннями

Працівники ЖКС. Фото ілюстративне: ЖКС Одеси

У 122-й одеській бригаді ТРО засудили голів ЖКСів, яких підозрюють у фіктивному працевлаштуванні чоловіків, щоб вони могли отримати бронювання від мобілізації. Військові назвали їхні дії ударом по обороноздатності країни.

Про це у відеозверненні заявив військовослужбовець ЗСУ Арсен Цимбалюк.

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Удар по обороноздатності

Арсен Цимбалюк назвав дії посадовців одеської мерії ударом по обороноздатності країни. Йдеться про кримінальну справу щодо схеми, організатори якої фіктивно працевлаштовували чоловіків у комунальні підприємства для отримання броні.

"Поки справжні захисники зі 122-ї бригади тероборони борються на передовій, в Одесі підлеглі мера торгують мертвими душами. Це не просто саботаж — це підлий удар по обороноздатності країни", — сказав військовослужбовець ЗСУ Арсен Цимбалюк.

Арсен Цимбалюк також додав, що дії посадовців мерії підривають довіру суспільства до мобілізації.

Справа чиновників

Виконувач обов’язків директора та начальника відділу кадрів КП "ЖКС "Порто-Франківський" у 2024–2025 роках, за даними слідства, незаконно оформив на роботу та забронював 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов’язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації.



Окрім того, за даними слідства, службові особи КП "ЖКС "Порто-Франківський" та "Фонтанський" налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати. Для цього було фіктивно оформлено понад 50 працівників.

Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, привласнення бюджетних коштів та службове зловживання). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мерія саботує прохання військових. А також про маніпуляції посадовців із землею.