У 122-й одеській ТРО засудили посадовців мерії, які торгували бронюваннями

Фіктивні броні в Одесі — військові засудили схеми чиновників
У 122-й одеській бригаді ТРО засудили голів ЖКСів, яких підозрюють у фіктивному працевлаштуванні чоловіків, щоб вони могли отримати бронювання від мобілізації. Військові назвали їхні дії ударом по обороноздатності країни.
Про це у відеозверненні заявив військовослужбовець ЗСУ Арсен Цимбалюк.
Удар по обороноздатності
Арсен Цимбалюк назвав дії посадовців одеської мерії ударом по обороноздатності країни. Йдеться про кримінальну справу щодо схеми, організатори якої фіктивно працевлаштовували чоловіків у комунальні підприємства для отримання броні.
"Поки справжні захисники зі 122-ї бригади тероборони борються на передовій, в Одесі підлеглі мера торгують мертвими душами. Це не просто саботаж — це підлий удар по обороноздатності країни", — сказав військовослужбовець ЗСУ Арсен Цимбалюк.
Арсен Цимбалюк також додав, що дії посадовців мерії підривають довіру суспільства до мобілізації.
Справа чиновників
Виконувач обов’язків директора та начальника відділу кадрів КП "ЖКС "Порто-Франківський" у 2024–2025 роках, за даними слідства, незаконно оформив на роботу та забронював 14 осіб. Ці працівники не виконували жодних трудових обов’язків і були формально працевлаштовані лише для отримання відстрочки від мобілізації.
Окрім того, за даними слідства, службові особи КП "ЖКС "Порто-Франківський" та "Фонтанський" налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, призначених на заробітну плату та додаткові виплати. Для цього було фіктивно оформлено понад 50 працівників.
Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, привласнення бюджетних коштів та службове зловживання). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мерія саботує прохання військових. А також про маніпуляції посадовців із землею.
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