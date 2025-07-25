Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 25 липня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 25 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі підвищиться на декілька градусів, що має порадувати туристів, які приїхали на відпочинок до узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 25 липня ще більше прогріється. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а пізніше потеплішає до +29...+31 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C, а місцями до 37° С. На автошляхах регіону видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.