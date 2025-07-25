Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 25 липня

Відпочинок в Одесі — яка температура води у морі сьогодні
Сьогодні, у п'ятницю, 25 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі підвищиться на декілька градусів, що має порадувати туристів, які приїхали на відпочинок до узбережжя.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 25 липня ще більше прогріється. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +22...+23°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а пізніше потеплішає до +29...+31 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C, а місцями до 37° С. На автошляхах регіону видимість добра.
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