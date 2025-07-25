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Главная Одесса Отдых в Одессе — какая температура воды в море сегодня

Отдых в Одессе — какая температура воды в море сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 05:27
Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 25 июля
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 25 июля, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море повысится на несколько градусов, что должно порадовать туристов, которые приехали на отдых к побережью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 25 июля еще больше прогреется. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +21...+23 °C, а позже потеплеет до +29...+31 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+23 °C, днем — от +28 °C до +33 °C, а местами до 37° С. На автодорогах региона видимость хорошая.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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