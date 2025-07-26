Погода в Одессе 27 июля: прогноз на воскресенье без осадков

Воскресная жара накроет Одессу — солнце будет с утра до вечера
Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:45
Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik
Завтра, в воскресенье, 27 июля, Одессу ждет по-настоящему жаркий день. Температура воздуха днем достигнет +35 °C, а из-за слабого ветра и низкой влажности будет ощущаться еще горячее. Весь день будет солнечно и без единого облачка.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
- Ночь в Одессе обещает быть теплой — около +26 °C, ветер до 5 м/с.
- Утром температура поднимется до +27 °C, безветренно и ясно.
- Днем столбики термометров достигнут +35 °C, а по ощущениям — даже +38 °C. В тени — легкий ветер, но незначительный, до 3 м/с.
- Вечером немного спадет — до +34 °C, однако жара не будет отпускать.
- Уровень влажности — от 44% утром до 28% вечером, что усилит ощущение жары.
Отметим, специалисты советуют в такую погоду избегать солнца с 11:00 до 16:00, пить больше воды и носить головные уборы. Если есть дела на улице — планируйте их на утро или после 18:00.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью +20...+25 °С, днем +30...+35 °С, местами до 38 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, мы писали о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета. Также сообщали, какое изобретение облегчит жизнь людям в жаркие дни.
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