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Главная Одесса Воскресная жара накроет Одессу — солнце будет с утра до вечера

Воскресная жара накроет Одессу — солнце будет с утра до вечера

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:45
Погода в Одессе 27 июля: прогноз на воскресенье без осадков
Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, в воскресенье, 27 июля, Одессу ждет по-настоящему жаркий день. Температура воздуха днем достигнет +35 °C, а из-за слабого ветра и низкой влажности будет ощущаться еще горячее. Весь день будет солнечно и без единого облачка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Ночь в Одессе обещает быть теплой — около +26 °C, ветер до 5 м/с.
  • Утром температура поднимется до +27 °C, безветренно и ясно.
  • Днем столбики термометров достигнут +35 °C, а по ощущениям — даже +38 °C. В тени — легкий ветер, но незначительный, до 3 м/с.
  • Вечером немного спадет — до +34 °C, однако жара не будет отпускать.
  • Уровень влажности — от 44% утром до 28% вечером, что усилит ощущение жары.
Недільна спека накриє Одесу — сонце палитиме з ранку до вечора - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Отметим, специалисты советуют в такую погоду избегать солнца с 11:00 до 16:00, пить больше воды и носить головные уборы. Если есть дела на улице — планируйте их на утро или после 18:00.

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью +20...+25 °С, днем +30...+35 °С, местами до 38 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Недільна спека накриє Одесу — сонце палитиме з ранку до вечора - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, мы писали о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета. Также сообщали, какое изобретение облегчит жизнь людям в жаркие дни.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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