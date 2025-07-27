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Головна Одеса В Одесі розпал літа — яка температура Чорного моря сьогодні

В Одесі розпал літа — яка температура Чорного моря сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 05:34
Яка температура моря в Одесі: погода на 27 липня
Яка температура моря в Одесі. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі та області неділя, 27 липня, буде спекотною й без істотних опадів. Температура вдень досягне +33 °C. Вітер — східний, морський бриз легкий. Море вже приємно тепле — до +24 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Остання неділя липня в Одесі буде по-літньому спекотною. Синоптики обіцяють мінливу хмарність без дощу та сильного вітру. Вдень повітря прогріється до +33 °C, а вночі температура не опуститься нижче +23 °C. Вітер східний, 7–12 м/с — саме те, щоб відчути морську прохолоду на пляжі.

Найприємніша новина для відпочивальників — температура води в морі. Вона тримається в межах +23…+24 °C, що робить купання комфортним навіть у вечірні години.

Погода в Одеській області

В Одеській області місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Удень очікується справжня спека — до +35 °C, а подекуди й до +38 °C. Під час грози можливі шквали до 20 м/с, тому мандрівникам варто бути обережними.

На автошляхах області — добра видимість, тож поїздки за місто не викликатимуть труднощів.

Нагадаємо, ми повідомляли, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа. А також писали, коли чекати на найвищу температуру влітку.

Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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