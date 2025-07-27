В Одесской области побит температурный рекорд

Одесса в жару. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области вчера был побит температурный рекорд: максимальная дневная температура преимущественно составляла 36-39,5°С. До этого такая жара в нашем регионе фиксировалась последний раз в 1986 году — тогда шкала на термометрах достигла отметки в +35°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температурный рекорд

Максимальная дневная температура 26 июля в Одессе преимущественно составляла 36-39,5°С. Несколько прохладнее было в северных районах и вдоль побережья моря. До этого такая жара в нашем регионе фиксировалась в последний раз в 1986 году — тогда шкала на термометрах достигла отметки в +35°С.

По данным синоптиков, жарче всего было в Сарате. Там температура воздуха достигала 39,5 градуса по Цельсию. Примерно такая же жара была зафиксирована и в Болграде. Прохладнее всего, в то же время, было в городе Южное (+31,2°С).

Добавим, в Одессе в этот день температура воздуха достигала 33 °С.

Напомним, недавно мы писали о том, какая температура воды в море сегодня. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.