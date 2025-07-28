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Главная Одесса На Одесчине дерево упало на подростков — один ребенок погиб

На Одесчине дерево упало на подростков — один ребенок погиб

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:17
Во время непогоды в Одесской области дерево упало на детей — погиб подросток
Спасатели на месте трагедии. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате непогоды и сильного ветра в Одесской области на палатку с детьми упало дерево. К сожалению, один подросток погиб, еще четверо травмированы, им оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Гибель ребенка

Трагедия произошла в городе Балта Подольского района Одесской области. Пятеро местных подростков отдыхали у реки, когда началась непогода. Поднялся сильный ветер, в результате которого дерево упало на палатку, в которой находились несовершеннолетние.

В результате падения дерева один из подростков, к сожалению, погиб. Спасатели быстро прибыли на место, и освободили из-под ствола 4-х травмированных детей, которых передали медикам.

Все обстоятельства сейчас устанавливают полицейские.

Внимание, фото содержат чувствительные кадры, 18+.

Возможно, это изображение 4 человека и текст
Травмированные дети. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 1 человек, дерево и текст
Ребенок под деревом. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека, дерево и текст
После падения дерева Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о смерти ребенка в роддоме. А также об отстранении от должности врача, которую обвиняют родные малыша в его гибели.

погода Одесса дети Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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