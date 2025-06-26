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Головна Одеса Причини смерті дитини в одеському пологовому будинку — експертиза

Причини смерті дитини в одеському пологовому будинку — експертиза

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Дата публікації: 26 червня 2025 17:30
Причина смерті дитини в одеському пологовому будинку - результати експертизи
Пологовий будинок № 5 зсередини. Фото ілюстративне: скріншот з відео мерії
Ключові моменти Результати експертизи Скандал в одеській лікарні

З'явилося паталогоанатомічне заключення щодо причин загибелі дитини в одеському пологовому будинку №5. За результатами долідження, немовля загинуло через нехватку кисню після розриву судини пуповини.

Про це повідомив директор пологового будинку №5 Ігор Шпак.

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Результати експертизи

За висновками паталогоанатомічної експертизи, дитина померла від нехватки кисню. Пуповина була надто короткою (всього 21 сантиметр), тому в ній розірвалася судина, що призвело до сильної кровотечі. Директор пологового будинку Ігор Шпак каже: в такій ситуації немовля неможливо було врятувати.

"Під час ускладнень внутрішньоутробний плід почав страждати від гострої нехватки кисню. Відповідно до стандартів було виконано операцію кесарського розтину. Від моменту початку страждання плоду до  його вилучення з черевини матері пройшло 15 хвилин. За висновками, дитина загинула від гострої асфіксії, тобто нехватки кисню у зв'язку з кровотечею з розірваної судини пуповини",—

Ігор Шпак також додав, що визначити довжину пуповини за допомогою ультрозвукової діагностики неможливо, тому лікарі не могли запобігти трагічному розвитку подій.

Причини смерті дитини в одеському пологовому будинку — експертиза - фото 1
Ігор Шпак, директор пологового будинку №5. Фото: скріншот з відео мерії

Скандал в одеській лікарні

В Одеському пологовому будинку №5 сталася трагедія — під час пологів померла новонароджена дівчинка. Її мати, Олена Бойко, звинувачує медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. За її словами, лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень. Працівницю, яку звинувачують в загибелі дитини, вже відсторонили від посади в медзакладі "Надія".

Новини.LIVE зверталися за коментарем до лікарки пологового відділення, яку Олена Бойко звинуватила у загибелі дитини. Проте, в лікарні відмовилися коментувати інцидент. Поліція відкрила справу, наразі триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загибель дитини в пологовому будинку в Одесі. А також про відсторонення з посади лікаря, яку звинувачують рідні малечі.

Одеса скандал смерть діти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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