Причина смерти ребенка в одесском роддоме - результаты экспертизы

Родильный дом № 5 изнутри. Фото иллюстративное: скриншот из видео мэрии

Появилось паталогоанатомическое заключение о причинах гибели ребенка в одесском роддоме №5. По результатам исследования, младенец погиб из-за нехватки кислорода после разрыва сосуда пуповины.

Об этом сообщил директор роддома №5 Игорь Шпак.

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Результаты экспертизы

По заключению паталогоанатомической экспертизы, ребенок умер от нехватки кислорода. Пуповина была слишком короткой (всего 21 сантиметр), поэтому в ней разорвался сосуд, что привело к сильному кровотечению. Директор роддома Игорь Шпак говорит: в такой ситуации младенца невозможно было спасти.

"Во время осложнений внутриутробный плод начал страдать от острой нехватки кислорода. В соответствии со стандартами была выполнена операция кесарева сечения. С момента начала страдания плода до его извлечения из чрева матери прошло 15 минут. По заключению, ребенок погиб от острой асфиксии, то есть нехватки кислорода в связи с кровотечением из разорванного сосуда пуповины", — говорит он.

Игорь Шпак также добавил, что определить длину пуповины с помощью ультразвуковой диагностики невозможно, поэтому врачи не могли предотвратить трагическое развитие событий.

Игорь Шпак, директор родильного дома №5. Фото: скриншот из видео мэрии

Скандал в одесской больнице

В одесском роддоме №5 произошла трагедия — во время родов умерла новорожденная девочка. Ее мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее словам, врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений. Работницу, которую обвиняют в гибели ребенка, уже отстранили от должности в медучреждении "Надежда".

Новини.LIVE обращались за комментарием к врачу родильного отделения, которую Елена Бойко обвинила в гибели ребенка. Однако в больнице отказались комментировать инцидент. Полиция открыла дело, сейчас идет следствие.

Напомним, недавно мы писали о гибели ребенка в роддоме в Одессе. А также об отстранении от должности врача, которую обвиняют родные малыша.