Причина смерти ребенка в одесском роддоме - результаты экспертизы

Причины смерти ребенка в одесском роддоме — экспертиза
Появилось паталогоанатомическое заключение о причинах гибели ребенка в одесском роддоме №5. По результатам исследования, младенец погиб из-за нехватки кислорода после разрыва сосуда пуповины.
Об этом сообщил директор роддома №5 Игорь Шпак.
Результаты экспертизы
По заключению паталогоанатомической экспертизы, ребенок умер от нехватки кислорода. Пуповина была слишком короткой (всего 21 сантиметр), поэтому в ней разорвался сосуд, что привело к сильному кровотечению. Директор роддома Игорь Шпак говорит: в такой ситуации младенца невозможно было спасти.
"Во время осложнений внутриутробный плод начал страдать от острой нехватки кислорода. В соответствии со стандартами была выполнена операция кесарева сечения. С момента начала страдания плода до его извлечения из чрева матери прошло 15 минут. По заключению, ребенок погиб от острой асфиксии, то есть нехватки кислорода в связи с кровотечением из разорванного сосуда пуповины", — говорит он.
Игорь Шпак также добавил, что определить длину пуповины с помощью ультразвуковой диагностики невозможно, поэтому врачи не могли предотвратить трагическое развитие событий.
Скандал в одесской больнице
В одесском роддоме №5 произошла трагедия — во время родов умерла новорожденная девочка. Ее мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее словам, врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений. Работницу, которую обвиняют в гибели ребенка, уже отстранили от должности в медучреждении "Надежда".
Новини.LIVE обращались за комментарием к врачу родильного отделения, которую Елена Бойко обвинила в гибели ребенка. Однако в больнице отказались комментировать инцидент. Полиция открыла дело, сейчас идет следствие.
Напомним, недавно мы писали о гибели ребенка в роддоме в Одессе. А также об отстранении от должности врача, которую обвиняют родные малыша.
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