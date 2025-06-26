Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Причины смерти ребенка в одесском роддоме — экспертиза

Причины смерти ребенка в одесском роддоме — экспертиза

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 17:30
Причина смерти ребенка в одесском роддоме - результаты экспертизы
Родильный дом № 5 изнутри. Фото иллюстративное: скриншот из видео мэрии
Ключові моменти Результаты экспертизы Скандал в одесской больнице

Появилось паталогоанатомическое заключение о причинах гибели ребенка в одесском роддоме №5. По результатам исследования, младенец погиб из-за нехватки кислорода после разрыва сосуда пуповины.

Об этом сообщил директор роддома №5 Игорь Шпак.

Реклама
Читайте также:

Результаты экспертизы

По заключению паталогоанатомической экспертизы, ребенок умер от нехватки кислорода. Пуповина была слишком короткой (всего 21 сантиметр), поэтому в ней разорвался сосуд, что привело к сильному кровотечению. Директор роддома Игорь Шпак говорит: в такой ситуации младенца невозможно было спасти.

"Во время осложнений внутриутробный плод начал страдать от острой нехватки кислорода. В соответствии со стандартами была выполнена операция кесарева сечения. С момента начала страдания плода до его извлечения из чрева матери прошло 15 минут. По заключению, ребенок погиб от острой асфиксии, то есть нехватки кислорода в связи с кровотечением из разорванного сосуда пуповины", — говорит он.

Игорь Шпак также добавил, что определить длину пуповины с помощью ультразвуковой диагностики невозможно, поэтому врачи не могли предотвратить трагическое развитие событий.

Причины смерти ребенка в одесском роддоме — экспертиза - фото 1
Игорь Шпак, директор родильного дома №5. Фото: скриншот из видео мэрии

Скандал в одесской больнице

В одесском роддоме №5 произошла трагедия — во время родов умерла новорожденная девочка. Ее мать, Елена Бойко, обвиняет медицинских работников в халатности и несвоевременном оказании помощи. По ее словам, врачи игнорировали жалобы, затягивали с кесаревым сечением и не реагировали на очевидные признаки осложнений. Работницу, которую обвиняют в гибели ребенка, уже отстранили от должности в медучреждении "Надежда".

Новини.LIVE обращались за комментарием к врачу родильного отделения, которую Елена Бойко обвинила в гибели ребенка. Однако в больнице отказались комментировать инцидент. Полиция открыла дело, сейчас идет следствие.

Напомним, недавно мы писали о гибели ребенка в роддоме в Одессе. А также об отстранении от должности врача, которую обвиняют родные малыша.

Одесса скандал смерть дети Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации