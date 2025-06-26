Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 27 июня - что обещают синоптики Гидрометцентра

Люди в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу, 27 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Но по региону пройдут дожди с грозами и шквальными порывами ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+18 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами даже кратковременный дождь с грозой и шквальными порывами. Ветер завтра прогнозируют северный, 5-10 м/с, который днем сменится на южный, 9-14 м/.

Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °C, днем — от +25 °C до +30 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.