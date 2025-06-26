Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 27 июня - что обещают синоптики Гидрометцентра

Прогноз погоды на завтра в Одессе — готовить ли зонтики
Завтра, в пятницу, 27 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Но по региону пройдут дожди с грозами и шквальными порывами ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+18 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами даже кратковременный дождь с грозой и шквальными порывами. Ветер завтра прогнозируют северный, 5-10 м/с, который днем сменится на южный, 9-14 м/.
Температура воздуха ночью будет достигать +13...+18 °C, днем — от +25 °C до +30 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
Читайте Новини.LIVE!