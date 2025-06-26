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Головна Одеса Прогноз погоди на завтра в Одесі — чи готувати парасольки

Прогноз погоди на завтра в Одесі — чи готувати парасольки

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Дата публікації: 26 червня 2025 16:55
Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 27 червня - що обіцяють синоптики Гідрометцентру
Люди в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Завтра, у п'ятницю, 27 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Проте регіоном пройдуть дощі із грозами та шквальними поривами вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C. 

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Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями навіть короткочасний дощ із грозою та шквальними поривами. Вітер завтра прогнозують північний, 5-10 м/с, який вдень зміниться на південний, 9-14 м/.

Температура повітря вночі сягатиме +13...+18 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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