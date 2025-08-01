Житель Одесской области задушил свою мать -- как накажут за убийство

Фигурант в полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области задушил свою мать за то, что она отказалась дать ему деньги. Мужчина пытался скрыть свое преступление, однако наличие доказательств заставило его признаться в содеянном. Фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

На спецлинию 102 позвонил измаилец 54 лет и сообщил, что обнаружил свою 84-летнюю мать без признаков жизни в ее квартире. При осмотре тела женщины были обнаружены телесные повреждения, которые указывали на насильственную смерть. Предварительно, потерпевшая умерла от удушения.

Полицейские установили, что в тот вечер между сыном и матерью произошел конфликт. Мужчина пришел к ней домой с требованием дать деньги на собственные нужды. Услышав отказ, он набросился на женщину, ударил ее и задушил.

После содеянного злоумышленник попытался ввести полицию в заблуждение, заявив, что обнаружил мать мертвой и не знает, что произошло. Однако доказательства указали на его прямую причастность к преступлению. Осознав это, мужчина признался в содеянном.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который до смерти забил сожительницу. А также о застолье, которое завершилось убийством.