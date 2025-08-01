Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Задушил собственную мать за деньги — что грозит жителю Одесчины

Задушил собственную мать за деньги — что грозит жителю Одесчины

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 16:20
Житель Одесской области задушил свою мать -- как накажут за убийство
Фигурант в полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области задушил свою мать за то, что она отказалась дать ему деньги. Мужчина пытался скрыть свое преступление, однако наличие доказательств заставило его признаться в содеянном. Фигуранту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

На спецлинию 102 позвонил измаилец 54 лет и сообщил, что обнаружил свою 84-летнюю мать без признаков жизни в ее квартире. При осмотре тела женщины были обнаружены телесные повреждения, которые указывали на насильственную смерть. Предварительно, потерпевшая умерла от удушения.

Полицейские установили, что в тот вечер между сыном и матерью произошел конфликт. Мужчина пришел к ней домой с требованием дать деньги на собственные нужды. Услышав отказ, он набросился на женщину, ударил ее и задушил.

После содеянного злоумышленник попытался ввести полицию в заблуждение, заявив, что обнаружил мать мертвой и не знает, что произошло. Однако доказательства указали на его прямую причастность к преступлению. Осознав это, мужчина признался в содеянном.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который до смерти забил сожительницу. А также о застолье, которое завершилось убийством.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации