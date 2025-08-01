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Главная Одесса Скрыл 118 млн с экспорта зерна — схема дельца из Одесчины

Скрыл 118 млн с экспорта зерна — схема дельца из Одесчины

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 12:50
Директор агрофирмы скрыл 118 миллионов налогов
Зерно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Директор агрокомпании в Одесской области скрыл 118 миллионов гривен налогов от экспорта зерна. Дельца поймали с поличным и открыли дело, ему грозит огромный штраф с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Директор сельскохозяйственной компании сознательно не включил в налоговую отчетность за полугодие 2024 года часть прибыли от экспорта 56 тыс тонн пшеницы и сои. Зерно транспортировали морем через один из портов Одесской области в Египет и Турцию. Количество фактически проданной продукции и доход предприятия были в разы больше, чем задекларированные. По данным следствия, в госбюджет из-за этого не поступило более 118 млн грн налогов.

Во время следствия обвиняемый возместил ущерб государству в полном объеме.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). Ему грозит до 450 000 гривен штрафа с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мошеннике, который обманул 81 человека. А также об одессите, который обворовывал людей, не выходя из тюрьмы.

Одесса налоги Одесская область прокуратура зерно Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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