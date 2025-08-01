Директор агрофірми приховав 118 мільйонів податків

Зерно у порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Директор агрокомпанії на Одещині приховав 118 мільйонів гривень податків від експорту зерна. Ділка піймали на гарячому та відкрили справу, йому загрожує величезний штраф з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Директор сільськогосподарської компанії свідомо не включив у податкову звітність за півріччя 2024 року частину прибутку від експорту 56 тис тонн пшениці та сої. Зерно транспортували морем через один з портів Одещини до Єгипту та Туреччини. Кількість фактично проданої продукції та дохід підприємства були в рази більшими, ніж задекларовані. За даними слідства, до держбюджету через це не надійшло понад 118 млн грн податків.

Під час слідства обвинувачений відшкодував збитки державі у повному обсязі.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). Йому загрожує до 450 000 гривень штрафу з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрая, який ошукав 81 людину. А також про одесита, який обкрадав людей, не виходячи з в'язниці.