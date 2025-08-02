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Главная Одесса Отказался проходить ВВК — как наказали жителя Одесчины

Отказался проходить ВВК — как наказали жителя Одесчины

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 01:33
Житель Одесской области отказался проходить ВВК по направлению от ТЦК - как наказал суд
Молоток судьи Фото иллюстративное: zmina.info

В Одесской области судили мужчину, который отказался проходить военно-врачебную комиссию. По приговору Подольского райсуда, призывник должен заплатить штраф за уклонение от воинского учета.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Липецкое Котовского района получил повестку от ТЦК и был доставлен в медучреждение для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако призывник отказался от ВВК, составив соответствующий акт. За это на него открыли уголовное дело по факту уклонения от воинского учета.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 337 УК Украины (уклонение от воинского учета). Он должен заплатить 5100 гривен штрафа (300 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о военном, который ездил с оружием и психотропами. А также о том, как наказали служащего ВСУ за резню в одесской Аркадии.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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