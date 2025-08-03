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Главная Одесса На Одесчине военный напал с ножом на знакомого — какое наказание

На Одесчине военный напал с ножом на знакомого — какое наказание

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 01:35
Угроза убийством в Одесской области - приговор военному
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одесской области военнослужащий едва не превратил бытовую ссору в криминальную драму. Из-за внезапной злости он схватился за нож и угрожал убийством знакомому. Суд вынес обвиняемому приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Из материалов следствия известно, что инцидент произошел утром 16 мая в городе Арциз. Старший солдат, который служил наводчиком в механизированном батальоне, поссорился со знакомым на кухне квартиры. Словесная перепалка быстро переросла в угрожающую сцену: военный схватил нож и начал угрожать оппоненту убийством.

Напуганный мужчина буквально выпрыгнул в окно, чтобы спастись. К счастью, физических травм удалось избежать.

Какое наказание за нападение с ножом

В суде обвиняемый признал свою вину полностью и искренне раскаялся. Прокуратура подтвердила, что до инцидента он не имел проблем с законом, а на учете в психиатрических или наркологических учреждениях не состоял. В то же время командование воинской части его охарактеризовало негативно.

По результатам рассмотрения дела суд приговорил мужчину за угрозу убийством к одному году ограничения свободы. Впрочем, с учетом раскаяния, приговор смягчили: наказание заменили на испытательный срок с обязательной регистрацией в органе пробации и запретом выезжать за пределы страны без разрешения.

Напомним, в Черкасской области адвокат обвинил работников ТЦК в Каневе в избиении пенсионера. Также мы писали, что в Одесской области судили мужчину, который отказался проходить военно-врачебную комиссию.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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