Конфликт возле Одесского ТЦК: комментарий учреждения

Женщины дерутся с военными. Фото иллюстративное: кадр из видео

Возле здания Одесского областного ТЦК произошел инцидент с участием гражданского лица и военнослужащего роты охраны. Известно, что женщина подралась с военным, который имеет боевое ранение с фронта.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

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Конфликт возле здания ТЦК в Одессе

В учреждении отмечают, что 1 августа возле одного из зданий Одесского областного ТЦК гражданское лицо устроило конфликт с военнослужащим роты охраны. А на видео, которое распространяется в соцсетях, по их данным, зафиксированы только последние секунды инцидента, без контекста того, что произошло до этого.

"Гражданка вела себя крайне агрессивно вблизи режимного объекта. На замечание военного она ответила грубой бранью, а затем набросилась на него с нападением", — прокомментировали в ТЦК.

Чтобы не допустить дальнейшего обострения, военнослужащий покинул место инцидента и вернулся на территорию объекта. В ТЦК подчеркивают, что этот боец имеет тяжелое боевое ранение, полученное во время службы на фронте.

"К сожалению, такие ситуации все чаще провоцируются с целью дискредитации военных и мобилизационной кампании в целом. Мы призываем общество не поддаваться на манипуляции", — говорится в обращении областного ТЦК.

В учреждении также напомнили, что здания ТЦК — это режимные объекты. Физическое нападение на военнослужащего во время службы — это серьезное правонарушение, которое влечет за собой юридическую ответственность.

Напомним, в Одесской области военнослужащий угрожал убийством знакомому. Также мы писали, в Черкасской области адвокат обвинил работников ТЦК в избиении пенсионера.