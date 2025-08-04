Взрывы в Одессе 4 августа из-за атаки дронов

В Одессе слышны взрывы
Взрывы в Одессе были слышны прямо сейчас, в ночь на 4 августа. Россияне атакуют город дронами.
Об этом в Telegram сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов.
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 4 августа
"В городе слышны взрывы!", — написал Труханов в 02:02.
Накануне он информировал, что для города есть угроза применения дронов. В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже предупреждали, что с Черного моря в направлении Одессы летят дроны.
Обновлено в 02:15
"Суспільне" сообщило, что в Одессе прогремели повторные взрывы.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что поздно вечером, 3 августа, звуки взрывов раздались в Киевской области. В тот момент силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Также мы писали, что в ночь на 3 августа мощный взрыв прогремел в Киеве. Россияне запустили ракету, однако ПВО сбила ее.
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