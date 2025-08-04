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Главная Одесса В Одессе слышны взрывы

В Одессе слышны взрывы

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 02:06
Взрывы в Одессе 4 августа из-за атаки дронов
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Взрывы в Одессе были слышны прямо сейчас, в ночь на 4 августа. Россияне атакуют город дронами.

Об этом в Telegram сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"В городе слышны взрывы!", — написал Труханов в 02:02.

Накануне он информировал, что для города есть угроза применения дронов. В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже предупреждали, что с Черного моря в направлении Одессы летят дроны.

Обновлено в 02:15

"Суспільне" сообщило, что в Одессе прогремели повторные взрывы.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что поздно вечером, 3 августа, звуки взрывов раздались в Киевской области. В тот момент силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также мы писали, что в ночь на 3 августа мощный взрыв прогремел в Киеве. Россияне запустили ракету, однако ПВО сбила ее.

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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